von Jürgen Glocker

Gelb-, Grün-, Braun- und Blautöne herrschen vor. Eine angedeutete Hügellinie markiert den Horizont. Vieles bleibt offen und weitgehend den Assoziationen der Betrachtenden überlassen. Herzger las nicht nur intensiv Lyrik, unter anderem Benn, Huchel, Kaschnitz und Krolow, sondern schrieb auch Gedichte.

Das lyrische Denken merkt man der wunderbaren Sonnenblumen-Komposition an, denn sie wirkt wie ins Bildnerische übertragene Poesie: Das Werk ist streng, beinahe symmetrisch aufgebaut, seine Elemente sind aufeinander abgestimmt und bezogen und insofern auf den ersten Blick leicht verständlich. Trotzdem bewahrt das Bild, wie ein gutes Gedicht, eine unübersehbare Rätselhaftigkeit.

Doch eines ist klar: Im engen Ausschnitt eines Stilllebens beschwört und feiert das Gemälde das ganz Große: die Schönheit der Welt. Es ist das Bild des Monats Juni im Thoma-Museum und ist in der Preisträger-Abteilung zu sehen.

Ein Schüler von Klee und Schlemmer

Geboren wurde Walter Herzger vor etwa 120 Jahren am 8. Dezember 1901. Nach dem Abitur und einem Semester Architektur an der Technischen Hochschule Dresden ließ er sich von 1921 bis 1924 bei Paul Klee und Oskar Schlemmer am Bauhaus in Weimar zum Maler und Grafiker ausbilden. Danach arbeitete er als freier Künstler und hielt sich in Dresden, Paris, Frankfurt und Berlin auf. 1930 wurde Herzger von Gerhard Marcks an die Kunstschule Burg Giebichenstein (Halle/Saale) berufen.

Dort war er Meisterschüler von Charles Crodel und übernahm die Leitung der Graphischen Werkstatt. Wie viele andere entfernten die Nazis Walter Herzger nach der Machtübernahme aus dem Amt. Harte, entbehrungsreiche Zeiten brachen damit für den Verfemten an. Bis 1939 hielt sich der Künstler in Palinuro bei Neapel auf, zuletzt mit der Malerin Gertraud von Harlessem, die er 1940 in Bremen heiratete.

Nach Kriegsdienst in Italien und Nordafrika als Dolmetscher, mehreren kleineren Verwundungen und Kriegsgefangenschaft lebte Walter Herzger in Hemmenhofen auf der Halbinsel Höri am Bodensee: in einer abbruchreifen Bauernhütte. Bis 1958 sicherte seine Frau den Lebensunterhalt der Familie, indem sie in einer Fabrik arbeitete.

Erst in diesem Jahr wurde Herzger als Leiter einer Malklasse an die Kunstakademie Karlsruhe berufen, wo unter vielen anderen Peter Dreher sein Schüler war; 1959 erfolgte die Ernennung zum Professor. Und 1963 konnte er ein Haus bauen. Die Ehrungen kamen spät, aber nicht zu spät. Im Jahr 1975 wurde Walter Herzger Ehrenmitglied des Künstlerbundes Baden-Württemberg. Gleichfalls 1975 wurde ihm der Hans-Thoma-Staatspreis zuerkannt. Und 1981 folgte der Kunstpreis des Freundeskreises des Künstlerbundes Baden-Württemberg.

Vor 36 Jahren, am 24. Juni 1985, starb Walter Herzger in Gaienhofen. Er war „nach Otto Dix und Erich Heckel der dritte große Sachse aus dem Künstlerland Höri“, wie Herbert A. Baier nach Herzgers Tod schrieb. Und der intellektuellste der drei.

Weitere Infos im Internet:

