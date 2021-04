von Ulrike Spiegelhalter

In Bernau gibt es nun auch die Möglichkeit zu Corona-Schnelltests. Am Donnerstag hat im Gewerbegebiet Weierle eine Corona-Teststation von Dr. Friedhelm Bork eröffnet. Die Praxis hat auf dem Gelände der neuen Produktionshalle der Firma Spiegelhalter Holzleisten an der Gewerbestraße einen Container dafür eingerichtet. Damit kann nach Aussage von Friedhelm Bork für 24 Stunden eine relative Sicherheit geboten werden, da man mit einem negativen Test einen Tag ohne Einschränkungen sichern könne. Auch in den Betrieben soll durch Tests großmögliche Sicherheit geschaffen werden, diese Tests sind vorerst noch freiwillig.

Der Standort im Gewerbegebiet wurde bewusst aus dem Praxisbetrieb heraus als kleinere Lösung gewählt, sagt Bork, vor allem für die Mitarbeiter der Betriebe, aber auch für die Bevölkerung allgemein. Die Resonanz bei den Betrieben sei überaus groß gewesen, wahrscheinlich werden alle mitmachen, sagt Bork, er rechne mit schätzungsweise 500 Test-Teilnehmern. Sollte die Nachfrage noch größer sein, seien eine Erweiterung der Räume und der angebotenen Termine wohl möglich.

Die Corona-Teststation ist derzeit am Montag von 7 bis 10 Uhr und am Donnerstag von 16 bis 19 Uhr geöffnet. Eine Anmeldung per E-Mail wird empfohlen, da hiermit alle Angaben bereits gespeichert sind, andernfalls müssten eventuell Wartezeiten in Kauf genommen werden.

Angeboten werden Tests zweimal wöchentlich, der sogenannte Bürgertest gratis und ein zweiter Test gegen Bezahlung. Bork berichtet, dass die Station nur mit massiven Anstrengungen und einem unermüdlichen Einsatz seiner Mitarbeiterinnen eingerichtet werden konnte. Auch weitere Helfer hätten sich für eine Mitarbeit bereit erklärt, denen er dankt. Ebenso Pirmin Spiegelhalter, der den Platz für den Container zur Verfügung gestellt und Strom sowie WLAN eingerichtet hat. Dank gilt auch der Gemeinde für die allzeit gute Unterstützung. Bürgermeister Alexander Schönemann dankt im Namen der Gemeinde der Gemeinschaftspraxis Dr. Bork/Dr. Fischer für die Einrichtung der Corona-Teststation, die der Bevölkerung sehr zugutekomme und wünschte allen einen negativen 24-Stunden-Test.