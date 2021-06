von Ulrike Spiegelhalter

Heiß ist es derzeit in der Region, eine Erfrischung im Freibad wäre genau das Richtige. Auch in Bernau gab es einmal ein Schwimmbad, an das sich wohl nur noch die älteren Bewohner erinnern können. Es wurde vor 80 Jahren, im Juni 1941 eröffnet.

Spenden und freiwillige Arbeit

Dort, wo sich heute der Spielplatz Tannengrund zwischen den Ortsteilen Innerlehen und Riggenbach befindet, badeten einst Bernauer und Kurgäste in klarem Albwasser. Seit etwa 1938 liefen die Vorbereitungen für dieses Bad. Spenden wurden gesammelt, um das Projekt zu verwirklichen. Der Kostenvoranschlag belief sich auf 2500 Reichsmark, wobei der größte Teil der Erdarbeiten unentgeltlich von einheimischen Arbeitskräften und der Feuerwehr geleistet werden sollte.

Hochrhein/Südschwrazwald Jetzt ohne Testpflicht: Welche Freibäder am Hochrhein sind geöffnet und was muss man beim Besuch beachten? Das könnte Sie auch interessieren

Der Landesfremdenverkehrsverband Baden begrüßte damals die Errichtung eines Schwimmbads, das dann schließlich auch gebaut wurde. Das Becken hatte eine Länge von 30 Metern, war 15 Meter breit und hatte eine maximale Tiefe von 2,50 Metern im Schwimmerbecken beziehungsweise 30 Zentimetern im Kinderbecken.

Die Ausstattung

Im Schwimmerbecken wurde der Naturboden belassen, Nichtschwimmer- und Kinderbecken erhielten einen Holzfußboden. Die Seitenwände wurden mit grüngestrichenen Holzdielen ausgekleidet. Es gab Startblöcke und sogar ein Sprungbrett. Vorhanden waren auch getrennte hölzerne Umkleidekabinen für Damen und Herren. In einem Holzhäuschen residierte Holzbildhauer Hans Köpfer als Bademeister, der den Badegästen nebenbei auch seine Schnitzereien zum Verkauf anbot. Gespeist wurde das Schwimmbad mittels eines großen Rohres aus der Alb, erwärmt wurde das Wasser von der Sonne. Die Wiesen ringsum boten ein ideales Gelände zum Sonnenbaden.

Die Badeordnung

Zur Eröffnung am 22. Juni 1941 wurde vom damaligen Bürgermeister Ernst Thoma eine Badeordnung herausgegeben, die unter anderem das Mitbringen von Hunden und jede Verunreinigung des Bades und der Umkleideräume verbot, ebenso das Waschen mit Seife und das Ausspucken im Badebecken, sowie das Rauchen in den Umkleidekabinen. Personen mit Hautausschlag war der Badbesuch verboten und jeder hatte sich zuvor im Bach abzuwaschen und die Füße gründlich zu reinigen. Man durfte das Bad nur in anständiger Kleidung betreten, Dreieckshosen waren verboten.

Der Niedergang

Ältere Bernauer erzählten begeistert, dass sich damals die Bernauer nach der Heuernte zur Erfrischung ins Bad stürzten und bedauerten, wie viele Bewohner des Tales, dass das Schwimmbad nach den Kriegsjahren mangels Personal nicht mehr unterhalten werden konnte. So war das „Schwimmbad im Paradies“ Anfang der 50er Jahre des vergangenen Jahrhunderts dem Verfall preisgegeben.

Heute

Damals spielte der Musikverein Bernau zur Eröffnung des Schwimmbades, heute wuchern Bäume und Sträucher wo sich einst Einheimische und Kurgäste im frischen Albwasser tummelten. Aber Kinder können sich dort immerhin heute auf einem später angelegten Spielplatz austoben.