Die 100. Mitgliederversammlung seiner Geschichte hat der Schwarzwaldverein im Kurhaus abgehalten. Allerdings ist der 1898 gegründete Ortsverein, dem heute 364 Mitglieder angehören, schon um einiges älter, da nicht jedes Jahr eine Versammlung stattfand. Und so soll, wie der Vorsitzende Franz Kaiser hervorhob, im kommenden Jahr das 125-jährige Bestehen in einem würdigen Rahmen begangen werden.

Auch im abgelaufenen Wanderjahr konnte nur ein eingeschränktes Programm angeboten werden. Dennoch konnte Wanderwart Peter Bauer von 40 Touren berichten, an denen sich 385 Personen beteiligt haben. Zwölf Wanderführer waren im Einsatz. Die Beschilderung der 118 Kilometer umfassenden Wanderwege sei gut in Schuss, sagte Wegewart Heinz Schemel. Vom Indischen Springkraut sei Bernau vor allem durch den Einsatz von Petra Quermann-Weber weitgehend befreit, so Helga Günther. Allerdings drohe ein neuer Zuzug von Todtmoos und Präg her, dem man sich stellen müsse. Um das wiederhergestellte Biotop im Großmoos kümmerte sich vor allem Helmut Maier.

Hüttenwart Walter Baur bedauerte, dass die übliche Bewirtung der Rot-Kreuz-Hütte nun schon im zweiten Winter nicht möglich war. Da eine Renovierung der Klärgrube nötig war, verbleibt ein Loch in der Kasse, wie Kassier Dieter Götz vermeldete.

Ehrungen: 50 Jahre: Walter Kufner, Albin Raufer und Gerhard Schelshorn; 40 Jahre: Rolf und Brigitte Schmidt; 25 Jahre: Peter Götz, Horst und Marlies Langecker, Konrad und Heike Maier, Ulrich und Annette Lentmaier, Edin Muslic, Christian Holler, Christian Klingele.

Ausblick: Bis auf die beiden von Irmgard Baur organisierten Hochgebirgstouren sind zur Teilnahme keine Anmeldungen erforderlich. Der Wanderplan liegt in der Touristinformation aus. Der Verein wird bei der Neugestaltung des Naturpfades Herzogenhorn mitwirken. Ein Vorschlag wird ausgearbeitet sowie ein Zuschuss beim Biosphärengebiet beantragt. Vor der Hütte soll der Brunnen erneuert werden.

Kontakt: Franz Kaiser (Telefon 07675/476, E-Mail: 1.vorstand@swv-bernau.de). Mehr Infos im Internet: (swv-bernau.de)