von Sebastian Barthmes

Das Land Baden-Württemberg saniert die durch Bernau führende Landesstraße 146. Dadurch seien zwischen den Ortsteilen Oberlehen und Gass Bordsteine des gemeindeeigenen Gehweges gekippt, sagte Gemeinderat Markus Baur in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Bernau am Montag.

Die Reparatur

Bei der wöchentlichen Baubesprechung seien die entstandenen Schäden angesprochen worden, informierte Bürgermeister Alexander Schönemann das Gremium. Die Verantwortlichen vom Land Baden-Württemberg hätten schnell zugesagt, dass die Schäden repariert werden, fuhr der Bürgermeister fort. Die beschädigten Stellen wurden bereits markiert.