von Sebastian Barthmes

Viel Bauschutt fällt an, wenn eine Straße grundlegend saniert werden muss. Welche Massen auch bei den Bauarbeiten an der L 146 zwischen Bernau und Todtmoos anfallen, macht der Abfallberg auf dem Wanderparkplatz bei St. Blasien deutlich. Dank einer besonderen Technik, die auf einem Sanierungsabschnitt zum Einsatz kam, die Abfallmenge deutlich geringer als bei der konventionellen Sanierungsmethode.

Der Straßenbelag, auf dem die Autofahrer ab dem Herbst wieder von Bernau nach Todtmoos fahren, sei ganz gewöhnlich, sagt Maren Schäpers. Sie ist die zuständige Bereichsleiterin in der Bad Säckinger Außenstelle des Regierungspräsidiums (RP). Das Besondere befinde sich einige Zentimeter tiefer, zwischen Straßenunterbau und Asphaltschicht.

Die Voruntersuchung der Straße habe ergeben, dass der Unterbau der L 146 auf dem Abschnitt marode, jedoch grundsätzlich tragfähig sei, erläutert die Bauingenieurin. Die vorhandenen Schäden sollen nur nicht größer werden. Bei der konventionellen Vorgehensweise baut man in so einem Fall alles aus und baut die Straße neu auf. „Das produziert aber Kosten“, erläutert Schäpers. Mit wissenschaftlicher Begleitung habe man deshalb diese Lösung gewählt: Der Straßenbelag wird einige Zentimeter weit abgefräst. Auf den maroden Untergrund werden ein Haftgrund und dann das mit Bitumen ummantelte Glasfasernetz aufgebracht. Damit es sich fest mit dem vorhandenen Material verbindet, muss es erhitzt werden.

Das Geonetz verhindere, dass sich Schäden aus dem Untergrund bis an die Oberfläche ausdehnen, denn die im Unterbau wirkenden Kräfte werden auf eine größere Fläche verteilt. Risse im Fahrbahnbelag werden so verhindert, sagt Schäpers. Einen kleinen Nebeneffekt habe diese Sanierungsmethode: Die Kräfte die von oben, also zum Beispiel durch schwere Lastwagen, auf die Straße wirken, können nicht so stark in den Untergrund hinein wirken.

Das mit Bitumen ummantelte Geonetz wird erhitzt und so fest mit dem Unterbau verbunden. | Bild: Oliver Schnell (Regierungspräsidium Freiburg)

Die Technik schon länger bekannt und erprobt, hier in der Region werde sie aber eher selten eingesetzt. Der Einsatz auf der L 146 sei deshalb ein Pilotprojekt, erläuterte der Bauleiter des Regierungspräsidiums, Anouar Sahbani. Eingebaut wurde das Geonetz aus Glasfaser auf einem 1,1 Kilometer langen Abschnitt bis zum Ortseingang von Bernau. Im Vergleich zur konventionellen Bauweise habe man so circa 35.000 an Baukosten eingespart. Aufgrund der Erfahrungen erwarte man eine Lebensdauer von ungefähr 15 Jahren – die Haltbarkeit beider Bauweisen sei also gleich hoch.

Nur auf die Erfahrungsberichte aus der Fachliteratur will sich das RP aber nicht verlassen. Die Straßenmeisterei werde auch immer wieder Rückmeldungen geben, aber auch er und seine Kolleginnen und Kollegen werden den Straßenabschnitt in den kommenden Jahren genau beobachten.

Nicht alle Schäden könne man mit dieser Technik in den Griff bekommen, sagt Maren Schäpers. Ein Beispiel sei die L 170, die bei Bonndorf in die Wutachschlucht führt. Dort habe man vor Jahren sogar zwei Geonetz-Schichten eingebaut, die im Untergrund wirkenden Kräfte seien aber einfach zu groß.

Die L 146 zwischen Bernau und Todtmoos wird seit dem 17. Mai saniert. Der reine Straßenbau werde rund 1,3 Millionen Euro kosten, die Gesamtinvestition belaufe sich auf 1,45 Millionen Euro. Fertiggestellt sein sollte die Straße ursprünglich Mitte August. Aufgrund eines Zusatzprojektes habe sich der Termin um zwei Wochen nach hinten verschoben. Das Straßenbauunternehmen werde in Bernau nun auch eine Fernwärmeleitung für einen Bernauer Betreiber in der Straße verlegen. Das könne nur jetzt geschehen, weil die Straße nach der Fertigstellung erst einmal nicht wieder geöffnet werden soll.