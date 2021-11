von sk

Eine Pfanne auf einer eingeschalteten Herdplatte hat am Freitag in einem Mehrfamilienhaus in Bernau einen Brandmelder ausgelöst, weshalb Anwohner gegen 15.30 Uhr die Feuerwehr verständigt haben. Wie die Polizei berichtet, musste nichts gelöscht werden, denn Fettrückstände in der Pfanne hatten lediglich eine starke Rauchentwicklung verursacht. Verletzt wurde niemand, Schäden gab es keine.