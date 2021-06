von Christiane Sahli

Die Gemeinde wird die Elektromobilität durch die Installierung von Ladesäulen für Elektrofahrzeuge auf dem Rathausplatz und am Loipenzentrum fördern. Diesen Grundsatzbeschluss fasste der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag, ein entsprechender Förderantrag soll nun gestellt werden. Die Elektromobilität werde zunehmen, die Gemeinde verfüge derzeit aber nicht über öffentliche Ladesäulen, erklärte Bürgermeister Alexander Schönemann einführend. Ladesäulen wurden bislang nur von privater Seite errichtet, fuhr er fort. Inzwischen hat der Bund ein Förderprogramm für die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge aufgelegt, der Fördersatz liegt bei 20 Prozent. Die Zeit dränge, so der Rathauschef, denn die Fördermittel würden nach dem Windhundprinzip vergeben, „es gibt, solange es gibt“.

Als Standort für die Ladesäulen hatte sich der Gemeinderat bereits in nichtöffentlicher Sitzung den Rathausplatz als zentralen Ort und das Loipenzentrum mit seiner, wie es Schönemann sagte, umweltbewussten und naturverbundenen Klientel, angeregt. Ob die Errichtung einer Ladesäule am Loipenzentrum technisch möglich ist, müsse noch geprüft werden, er sei aber zuversichtlich, sagte der Rathauschef.

Die Verwaltung hat sich inzwischen auch über die Kosten kundig gemacht: Bürgermeister Schönemann bezifferte die Kosten einer Stromtankstelle mit zwei Ladepunkten auf rund 10.000 Euro, bei einer Förderung von 80 Prozent läge der Eigenanteil der Gemeinde bei rund 2000 Euro. Technisch weniger aufwendig und nur halb so teuer sind Wallboxen mit vier Ladepunkten. Für die Hälfte des Geldes bekomme man die doppelte Anzahl an Ladeplätzen, erklärte Bürgermeister Schönemann.

Als gute Sache bezeichnete Daniel Goos die Installierung von öffentlichen Ladesäulen. Er regte an, die Stromtankstelle im hinteren Bereich des Rathausplatzes anzubringen, um eine Blockierung durch Kurzparker zu verhindern. Auf Frage von Armin Spitz nach einer Stellungnahme der Angrenzer erklärte der Rathauschef, eine entsprechende Klärung stehe noch aus. Hansjörg Klesse fragte nach dem Eigentum an den Ladesäulen und merkte kritisch an, dass gegebenenfalls die Gemeinde die Ladesäulen finanziere, aber ein Unternehmen daran verdiene. Sowohl die Gemeinde als auch das Unternehmen Energiedienst kämen als Betreiber in Betracht, sagte Schönemann. Wenn die Gemeinde den Betrieb an den Energiedienst abgäbe, entstünden keine weitere Kosten für den Betrieb, fuhr er auf Frage von Armin Spitz fort.