Bernau – Die Mitglieder der Bernauer Narrenzunft „Der Schniidesl“ blickten in ihrer Hauptversammlung auf ein Jahr zurück, in dem zumindest ortsinterne Termine stattfinden konnten. Im Amt bestätigt wurden Zunftmeister Stefan Köpfer, Säckelmeister Nico Köpfer und Schribifax Isabelle Maier.

Wie Zunftmeister Stefan Köpfer berichtete, war die Zunft am Schmutzigen Donnerstag mit der Guggenmusik beim Morgenwecken unterwegs, befreite Kindergarten und Schule, entmachtete den Bürgermeister und stellte einen Narrenbaum. Köpfer war froh, dass wenigstens die ortsinternen Traditionen gewahrt werden konnten.

Es ging auch um die Weiterführung der Bewirtung am Holzschneflertag. Der Termin während der Ferienzeit und direkt nach dem Hans-Thoma-Tag ist für manche sehr belastend. Auf die Einnahmen könne man nicht verzichten und der kameradschaftliche Aspekt dürfe nicht vergessen werden. Der Essensstand soll nun unter der Leitung von Nico und Simon Köpfer sowie Lukas Jünger erst einmal weiter betrieben werden.

Säckelmeister Nico Köpfer berichtete, es sieht in der Kasse gut aus: Da am Holzschneflertag wenigstens in kleinem Rahmen bewirtet werden konnte und auch die Eisensammlung Geld in die Kasse brachte, konnten die laufenden Kosten gedeckt werden.