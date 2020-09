von Christiane Sahli

Nach langer Planung und umfangreicher Renovierung hat der Resenhof im Beisein von Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer und Landrat Martin Kistler nun wieder eröffnet. Im Vordergrund der Neukonzeption standen eine Reduzierung der Objekte und die Modernisierung der Präsentation.

Das Museum Der Resenhof hat Mittwoch bis Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Von 9. November bis 25. Dezember ist das Museum geschlossen. Erwachsene zahlen 4 Euro Eintritt, Kinder, Schüler und Studenten 2 Euro.

„Der Resenhof strahlt in neuen Licht und neuem Glanz“, sagte Bürgermeister Alexander Schönemann eingangs. Er verglich die Ausstellungskonzeptionen mit der Entwicklung des Fernsehens: Zunächst schwarz-weiß und mit unscharfem Bild, vermittle die Ausstellung heute mehr Inhalte in kurzer Zeit und in besserer Qualität. Ziel der neuen Konzeption des Holzschnefler- und Heimatmuseums Resenhof sei es, das Leben der Menschen vor der Industrialisierung zu zeigen und ein neues Erleben der Heimatgeschichte zu ermöglichen, hieß es bei der Eröffnungsfeier in kleinem Rahmen.

„Wir können mit der Konzeption des Resenhofes Menschen generationsübergreifend erreichen“, stellte Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer fest. Und: „In Bernau ist es wieder einmal in vorbildlicher Weise gelungen, die Lebensqualität der Menschen zu erhöhen.“ Es sei wichtig, zu zeigen, welcher Reichtum in der Region vorhanden sei, fuhr sie fort. Die Regierungspräsidentin betonte die Bedeutung der Kultur, durch die es gelinge, Menschen grenzüberschreitend zusammenzubringen.

Die Kosten

Mit dem Resenhof könne man den Bildungsauftrag der Unesco erfüllen, fuhr sie im Hinblick auf das Biosphärengebiet fort. „Die Investition hat sich gelohnt, die Fördermittel (120.000 Euro, weitere 120.000 Euro sind von der Gemeinde zu tragen) sind an der richtigen Stelle angekommen“, lautete ihr Fazit.

„Wenn wir uns um die Zukunft der Region keine Sorgen mehr machen müssen, dann liegt das an der Einzigartigkeit der Menschen und ihres Engagements“, stellte Landrat Martin Kistler anerkennend fest. An einer Schnittstelle, wo Wissen gegebenenfalls verloren gehe, gelinge es mit dem Resenhof, den Blick zurück zus chaffen und die Menschen mit der Lebensweise in früheren Zeiten vertraut zu machen.

Das Konzept

Innenarchitektin Cornelia Wehle, die mit ihrem Team mit der Neukonzeption des Resenhofes befasst war, erläuterte die Konzeption mit ihren verschiedenen Erzählsträngen: Dem Haus als Großexponat, dem Leben im Haus, dem Umfeld (Wald, Landschaft, Tiere), den Schneflerberufen und den verschiedenen Einschüben, unter anderem zu den Themen Hungersnot und Kindersterblichkeit. Wichtig sei gewesen, die Zahl der Exponate, von deren Vielfalt sie erschlagen worden sei, zu reduzieren und diese ins richtige Licht zu setzen.

Das Licht

Besondere Dinge habe man mit hellen Punkten hervorgehoben und sich bemüht, die Lichtverhältnisse im Haus mit speziellen Lampen so zu gestalten, wie sie ursprünglich waren, ergänzte Produktgestalter Stefan Schwab. Grafiker Christian Stindl wies außerdem darauf hin, dass es wichtig gewesen sei, authentische Bilder aus dem Ort einzusetzen und eine moderne Schrift zu verwenden.

Produktgestalter Stefan Schwab erläutere unter anderem die Farbgebung im Rahmen der Neukonzeption. | Bild: Christiane Sahli

Als „anders als vorher, aber anders schön“ bezeichnete Margret Köpfer, bei der Gemeinde Bernau zuständig für die Museen, das neukonzipierte Museum. Ihr Dank galt allen an dem Projekt Beteiligen.

Im Anschluss an den offiziellen Teil der Eröffnung, die von den Blechnern musikalisch umrahmt wurde, hatten die Versammelten Gelegenheit, sich in kleinen Gruppen bei einer Führung der Verantwortlichen vor Ort im neu gestalteten Resenhof umzusehen.