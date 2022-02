von Ulrike Spiegelhalter

In abgespeckter Form haben die Bernauer Schniidesl-Narren die Fasnet am Schmutzige Dunschdig eingeläutet. Froh gelaunt waren sie dennoch, weil sie überhaupt etwas unternehmen konnten. Schon um 5 Uhr trafen sich die Zunftmitglieder und Gugge Dubel zum Narrenwecken.

Hochrhein/Südschwarzwald Quiz für Fasnachtsfans: Erkennen Sie diese Narrenfiguren aus der Region? Das könnte Sie auch interessieren

Mit lauter Musik zogen sie durch die Bernauer Ortsteile. Danach stürmten sie für die Befreiung Kindergarten und Schule. Höhepunkte der Fasnetseröffnung waren das Stellen des Narrenbaumes beim Kurhaus und die Entmachtung von Bürgermeister Alexander Schönemann, die im Kurpark und nicht im Rathaus erfolgte.

Mit voller Kraft wird der Narrenbaum in die richtige Position gebracht. | Bild: Spiegelhalter, Ulrike

„Mensch Alexander, wa bin i froh, dass mr könne hüt wieder bi einander stoh. Im letzte Johr wars üs leider verwehrt, des war au in Ordnung un au it verkehrt“, begrüßte Zunftmeister Stefan Köpfer den Bürgermeister. „Vermisst hemers aber und d‘ Sorge war groß, ob mir au wieder alle zömme kriege un und uf d‘Stroß. Um so mehr möchte ich eu danke un bin drüber froh, dass es Dubel und Esl geschafft hen, miteinander z‘ go. Denn so wird wohr, was i unter üsem Motto verstand: Id gegenand, mehr mitenand, so halte mir alle den Wellen stand.“

Hochrhein/Südschwarzwald Narri-Narro! So feiert der Hochrhein Fasnacht: Abstimmung noch bis 27. Februar Das könnte Sie auch interessieren

Feinfühlig versuchte Köpfer, den Rathausschlüssel zu bekommen: „Do, hocksch die mol ab und gisch mir de Schlüssel, kriegsch au en schöne Drink innere gläserne Schüssel.“ Gegenwehr gab es aber gar nicht. Schönemann: „Bloß kei Stress – dä Schlüssel gib i gärn her, des fallt mit des Johr it schwer. I hol mit jetzt mol e neus Tütle Gras, dann hän mir zämme gli no meh Spaß. S‘ Rothuus zum Blühe bringe, des wär no e Sach, mit e paar so schöne Pflänzle gli unterem Dach, aber erscht gömmer jetz no ein nä, die Fasnacht isch kurz aber wunderschäää!“