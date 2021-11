von SK

Nach einem Jahr ohne Hauptversammlung hat die Skizunft (SZ) Bernau un wieder zu einer Zusammenkunft eingeladen. Gekommen war unter anderem Skiweltcupfahrer Tobias Baur – „der erste Bernauer der in der Oberklasse/Champions League des Skisports angekommen ist“, wie es Vorsitzender Hubert Baur sagte. Im Rückblick beleuchtete der Verein zwei schwierige Jahre, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung.

Hubert Baur, der auch Vizepräsident im Skiverband Schwarzwald ist und jährlich viele Verbands- und Vereinstermine wahrnimmt, wiederholte seine Ankündigung von vor zwei Jahren, 2022 nicht mehr für das Amt des SZ-Vorsitzenden zur Verfügung zu stehen. „Leider konnten wir in den letzten zwei Jahren keine Person finden, die Suche war coronabedingt aber auch eher bescheiden. Ich hoffe, es findet sich eine Nachfolgelösung für die SZ“, sagte er.

In der Wintersaison 2019/2020 habe es keinen Schnee gegeben, Skisport sei nur an wenigen Tagen möglich gewesen, sagte Heiko Thissen (Sportwart Alpin). Seit Jahren finde kein Kinderskifest statt. Im vergangenen Winter habe der Lockdown die Wintersportler ausgebremst. „Wir hoffen, die beiden Jahrgänge, die jetzt nicht auf Ski konnten, nicht komplett zu verlieren“, sagte Thissen. Beim Langlauf sei die Situation ähnlich gewesen, sagten Ingo Gössner (Sportwart) und Sonja Baur (Trainerin). Weil Langlaufsport mit weniger Schnee auskomme als Alpinsport, „war immer mal was machbar“. Die Trainingsgruppe wachse stetig, auch durch Kinder aus Nachbarorten. Auch in der Radabteilung konnte den Sport nur mit Zurückhaltung betrieben werden, wie Dominik Günther (Sportwart) berichtete.

Etwa 100 Kinder betreiben in der Skizunft Sport, sagte Hubert Baur. Im Langlauftraining sind es circa 30 Kinder (auch aus Nachbarvereinen), im Alpinsport, wo ebenfalls etwa 30 Kinder trainieren, gibt es eine vereinsübergreifende Trainingsgemeinschaft, mit der Radabteilung sind im Sommer etwa 40 Kinder unterwegs und am Eltern-Kind-Turnen nehmen ungefähr 40 Kinder in derzeit zwei Gruppen teil. In der Skizunft sind mehr als 20 Trainer tätig, die mehr als 400 Stunden Training geben. Einen „klaren Aufwärtstrend“ sieht Baur beim Langlaufsport.

Cosima Günther gehöre dem SBW-Kader U15 an und Skispringer Nils Mutterer, der in Menzenschwand trainiert, erzielt auf DSC-Nachwuchsebene „gute Erfolge“. Coronabedingt hatten im vergangenen Winter wenige Nachwuchsrennen stattgefunden, dennoch erzielte Skicrossfahrerin Hanna Thissen Erfolge. In der Radabteilung finde ein Generationenwechsel statt, sagte Baur.

Die SZ werde einen Schneeerzeuger anschaffen und 2022 auch neue Bekleidung für die Langläufer, die Jugend, die Alpingruppe und für die Erwachsenen kaufen. Die Leistungen von Tobias Baur, der offiziell als Schweizer für den SC Arosa, aber außerdem auch für die SZ Bernau, fährt, werden vom Landessportbund für die Statistik gewertet. Das helfe dem Alpinen Skisport im ganzen Land, sagte Vorsitzender Hubert Baur. Als erster Weltcupfahrer der Skizunft Bernau trage er den Namen Bernau im Schwarzwald in die Welt. Vor allem im Schweizer Fernsehen werde seine Herkunft fast bei jedem Start erwähnt.