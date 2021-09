von Jürgen Glocker

Kunst öffnet die Augen und sie öffnet Räume. Und sie vermag auch, Zeiträume zu erschließen. Das kann der Besucher derzeit auf eindrückliche Weise im Hans-Thoma-Kunstmuseum in Bernau erleben, in dem bis Sonntag, 17. Oktober, die Ausstellung der aktuellen Thoma-Preisträgerin Ulrike Ottinger zu sehen ist.

Die Filmemacherin, Malerin und Fotografin führt die Besucher durch die mythische Welt von „Mongolia-Mexico-Europa“ und macht sinnfällig, dass es gerade die Mythen sind, die, trotz aller geografischen Distanz, Nähe und Verbindung zwischen den Erdteilen herstellen. So hat Ulrike Ottinger ihre Ausstellung und den Katalog unter folgendes Motto des Kunsthistorikers Aby Warburg gestellt: „Es ist ein altes Buch zu blättern, Athen-Oraibi alles Vettern.“

Da das Bernauer Kunstmuseum nicht nur die Möglichkeit besitzt, Wechselausstellungen zu präsentieren, sondern auch über eine Dauerausstellung zum Werk von Hans Thoma verfügt, ermöglicht das Haus noch andere Brückenschläge als jene zwischen Mexiko und Mongolei, Blicke auf andere Vettern und Basen, wenn der Besucher zwischen den Abteilungen pendelt.

Ulrike Ottinger zeigt das Porträt einer alten Mongolin, die sie auf einer ihrer Reisen in ferne Länder geschaffen hat. Die Frau sitzt auf einem Stuhl vor einer Holzhütte. Sie trägt eine Mütze, Fellschuhe, einen schmutzigen Deel – ein traditionelles Oberkleid – und hält sich an einem Holzstock fest. Ihr Gesicht ist wettergegerbt und von Falten geprägt. Sie schaut an der Kamera vorbei – Ruhe und Gelassenheit gehen von ihr aus.

Das Gemälde aus dem Jahr 1886 von Hans Thoma zeigt die Mutter des Künstlers. | Bild: Hans-Thoma-Museum

In der Thoma-Ausstellung treffen Besucher auf ein Bildnis von Hans Thomas Mutter von 1886, als Rosa Thoma bereits über 80 Jahre alt war. Sie hat ein entbehrungsreiches Leben geführt. Das sieht man ihr an. Nach dem frühen Tod ihres Erstgeborenen Hilarius und dem Tod ihres Mannes drei Jahre später waren sie und ihre beiden noch lebenden Kinder auf sich gestellt und mussten die Erfahrung von Not und Armut machen. Dennoch förderte Rosa Thoma die schon früh erkennbare künstlerische Begabung ihres Sohnes Johannes. Im Rückblick stellte der Künstler lapidar fest: „Obgleich in Armut aufgewachsen, war ich dennoch verwöhnt.“

Es überrascht nicht, dass das Gesicht der alten Rosa Thoma, ähnlich wie das der Mongolin, von Falten gezeichnet ist. Ihre Hände vermitteln einen gepflegten, aber abgearbeiteten Eindruck. Auch sie wirkt ruhig und gelassen. Gleichwohl werden Unterschiede deutlich: Rosa Thomas Mund ist geschlossen, sie lächelt nicht. Sie trägt ein schwarzes Kleid, ein schwarzes Kopftuch und hält ein Buch mit rotem Kopfschnitt in Händen, wahrscheinlich die Bibel. Der Band ist nicht nur als farblicher Kontrapunkt für die Komposition von Bedeutung. Als „Requisit“ liegt neben der Porträtierten eine blinkende Brille auf dem Tisch. Rosa Thoma lebt längst in gesicherten Verhältnissen.

Das Alter ist und bleibt das Alter. Aber es erscheint in unterschiedlichen Gesichtern, in verschiedenen Ausprägungen. Je nach Kontinent, Kultur, Lebensumständen und Zeit. Leben ereignet sich nicht von selbst. Es wird gestaltet, politisch und privat. Auch daran erinnern die Ausstellungen des Bernauer Kunstmuseums.