Die jahrelangen Sammlungen mit Hilfsgütern für Flüchtlinge in aller Welt kann das ehemalige Team der Bernauer Kleiderkammer zukünftig nicht mehr veranstalten, das teilt das Kleiderkammer-Duo Elke Schmidt und Ulrike Spiegelhalter mit. Schon die Frühjahrssammlung im Mai und die Herbstsammlung jetzt im Oktober habe wegen der Pandemie abgesagt werden müssen. Die Damen nennen aber auch Altersgründe, die zur Aufgabe der Sammlungen führen.

Rückblick auf 30 Jahre Helfen

Das Team hatte die Kleiderkammer 1989 gegründet, es war die Zeit der Übersiedlung von Russlanddeutschen, von Vietnamesen aus der ehemaligen DDR und Asylbewerbern aus den Balkankriegen. Gleichzeitig war die Kleiderkammer eine soziale Einrichtung und Anlaufstelle für Bedürftige aus dem gesamten Landkreis Waldshut.

Untergebracht in einem alten Schwarzwaldhaus, gab es hier kostenlos Kleidung, Schuhe, Hausrat, Möbel, Betten, Fahrräder, Kinderwagen, Spielzeug und vieles mehr, alles gestiftet von der Bevölkerung. Das „Internationale Hilfswerk Samariterdienst wurde auf diese Einrichtung aufmerksam und bat um Unterstützung. Daraufhin wurden gemeinsame erste Hilfstransporte vor allem nach Osteuropa organisiert.

Nachdem 2003 das Haus im Ortsteil Riggenbach, in dem die Kleiderkammer untergebracht war, abgerissen wurde und die Gemeinde keine neue Örtlichkeit für die Kleiderkammer fand, wurden von nun an jährlich zwei Hilfstransporte mit dem Samariterdienst zusammengestellt, die ab 2013 von der Hilfsorganisation „Help-World“ in St. Georgen übernommen wurden. Die inzwischen drei bis vier Helferinnen der Kleiderkammer kümmerten sich weiterhin um das Wohl der Bedürftigen und Flüchtlinge und die Bernauer und Bürger aus der umliegenden Region lieferten weiter Spenden für diese Transporte an, sodass jedes Mal einige Tonnen Hilfsgüter zusammengekommen und verladen worden sind. Elke Schmidt und Ulrike Spiegelhalter weisen darauf hin, dass man auch ohne die Sammlungen weiterhin gut erhaltene Kleidung und Schuhe getrennt in den Containern in den Ortsteilen Innerlehen und Weierle spenden kann.