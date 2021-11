von Sebastian Barthmes

Die Arbeiten am neuen Glasfasernetz der Gemeinde Bernau sind weit fortgeschritten, fertiggestellt wird das Breitbandnetz in diesem Jahr jedoch nicht mehr, darüber informierte Bürgermeister Alexander Schönemann in der jüngsten Gemeinderatssitzung am Montagabend. Derzeit werde im Ortsteil Dorf in Richtung Goldbach am Ausbau des Glasfasernetzes gearbeitet. Nach der Winterpause soll dann der letzte Abschnitt des Netzbaus in Goldbach und Hof erfolgen.

Bald abgeschlossen ist laut Bürgermeister Alexander Schönemann auch die Sanierung der L 146. Einige Übergänge in Seitenstraßen und Markierungsarbeiten müssten noch erfolgen, erklärte er. Einen Mittelstreifen werde es aber wohl keinen geben. Auch die Parkplätze beim Zauberwald und am Steinernen Kreuz, auf denen Material gelagert worden war, müssten noch repariert werden.

Die Sanierung der Landesstraße wird auch deshalb einige Wochen später abgeschlossen sein als ursprünglich geplant, weil das Nahwärmenetz in Bernau ausgebaut wird. Das Betreiberunternehmen habe am Montag mit dem Bau der Leitung im Kindergartenweg begonnen.

Wie von Gemeinderätin Liane Schmidt in einer früheren Gemeinderatssitzung angeregt, wird bei dieser Gelegenheit auch ein Leerrohr für den Stromanschluss einer möglichen Straßenbeleuchtung mitverlegt, sagte Bürgermeister Alexander Schönemann in der Sitzung am Montagabend.