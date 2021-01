von Ulrike Spiegelhalter

Kurz vor dem Jahreswechsel ist Walter Thoma aus Bernau gestorben. Der über den Schwarzwald hinaus bekannte und geschätzte Unternehmer hat die ursprüngliche Familienfirma Rotho, heute Rotho Kunststoff AG, entschieden mitgeprägt und in seiner Heimatgemeinde Bernau auch als Kommunalpolitiker nachhaltige Spuren hinterlassen.

Die Tradition

Walter Thoma entstammt einer typischen Schwarzwaldfamilie, bodenständig, voller Schaffenskraft und einfallsreich, um das tägliche Leben angenehmer und einfacher zu gestalten. Damit trat er in die Fußstapfen seiner Vorfahren. Sein Vater Robert Thoma hatte die Schreinerwerkstatt seines Vaters in Bernau-Oberlehen übernommen und diese bereits zu einem kleinen Betrieb mit industrieller Holzfertigung erweitert, in dem auch mit der Hilfe eines Stromgenerators gearbeitet wurde. Es war das erste kleine Elektrizitätswerk im Thoma-Tal.

Die Anfänge

1889 gründete Robert Thoma die Firma Robert Thoma & Co., woraus sich später der Firmenname Rotho ableitete. Die Firma stellte Küchen- und Haushaltsprodukte aus Holz her, etwa Wäscheklammern, Mausefallen oder Fleischklopfer. Walter Thoma wurde 1930 als ältester von drei Söhnen geboren. Seine erste prägende Erfahrung war die Abwesenheit des Vaters im Krieg. Die Produktion musste eingestellt werden.

Ausbildung wird nachgeholt

Zusammen mit seinen jüngeren Brüdern Franz und Edwin musste er stattdessen dafür sorgen, dass die familieneigene Landwirtschaft das Überleben der Familie sicherte. Nachdem der Vater aus dem Krieg heimgekehrt war, wurde die Produktion wieder aufgenommen und die Brüder konnten sich nun ihrer Ausbildung widmen. Walter besuchte das Kolleg St. Blasien und legte hier 1952 das Abitur ab. Er wollte Holzingenieur werden und besuchte die Hochschule in Göppingen, später die Handelsakademie in Calw.

Der Werkstoff Kunststoff

Der berühmte, damals noch aus Holz hergestellte Rotho-Krauthobel, wurde bald von allen umliegenden Betrieben kopiert. Bei der Haushaltsmesse in Köln hatte Walter Thoma den Kunststoff als neuen Werkstoff entdeckt und fand ihn auch für die Produktion der Krauthobel geeignet. Das war im Jahr 1950 der Anfang der Kunststoffverarbeitung bei der Firma Rotho, für die Walter Thoma mit viel Mühe die notwendigen Spritzgussmaschinen beschaffen konnte. 1955 kam ein Zweigwerk in St. Blasien hinzu, Haushaltswaren aus Kunststoff rückten ins Zentrum der Produktion. Das älteste Produkt aus Kunststoff war ein Gemüsehobel, den es heute noch unverändert zu kaufen gibt.

Das Unternehmen wächst

Es wurden weitere Standorte in Freiburg, Görwihl und auch im schweizerischen Würenlingen gegründet, da ein großer Schweizer Kunde angekündigt hatte, nur noch in der Schweiz gefertigte Produkte zu beziehen. Würenlingen ist heute der Hauptstandort der Rotho-Gruppe. Mit der Werksgründung in Polen folgte der weitere Ausbau zu einem internationalen Unternehmen.

Der Nachruf

Lorenz Dietsche, Geschäftsführer der Robert Thoma GmbH in Görwihl, hatte in seinem Nachruf anlässlich der Trauerfeier in Bernau die stets neuen Ideen gewürdigt, mit denen Walter Thoma seine Mitarbeiter begeistert habe. Thoma habe gerne mit seinen Mitarbeitern gefeiert, am liebsten natürlich Erfolge, aber er habe auch viel gefordert, doch dabei nie vergessen, das Geleistete zu wertschätzen.

In der Gemeinde engagiert

Bei all seinen Erfolgen sei Walter Thoma seiner Schwarzwälder Heimat Bernau immer verbunden geblieben, in der er sich auch vielfach ehrenamtlich engagierte. Seit dem Jahr 1963 war er Mitglied der CDU und gehörte von 1965 bis 1975 dem Bernauer Gemeinderat an. Als Kommunalpolitiker war er maßgeblich beteiligt an der Ausweisung des Gewerbegebiets Weierle. Als Förderer der Bernauer Vereine unterstützte er den Gesangverein Liederkranz, den Musikverein-Trachtenkapelle Bernau-Außertal und besonders den Förderverein Hans-Thoma-Museum, dem er half, so manches Bild, vor allem von Hans Thoma selbst, zu erwerben.