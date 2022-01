von Sebastian Barthmes

Im Sportzentrum Spitzenberg will die Gemeinde ein neues Gebäude errichten. Mit einem eigens erarbeiteten Umsetzungskonzept hat sich die Verwaltung um eine Förderung im Rahmen der Holzbauoffensive des Landes beworben – und nun eine Zusage erhalten: Mit dem bewilligten Zuschuss in Höhe von 400.000 Euro kann die Gemeindeverwaltung die Planungen vorantreiben, informierte Bürgermeister Alexander Schönemann in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am vergangenen Montag. Nächster Schritt soll ein Architektenwettbewerb sein.

„Unser Konzept mit Raumprogramm hat überzeugt“, sagte Alexander Schönemann. In diesem Jahr und 2023 könne die Planung nun vertieft werden. Ziel sein „ein wunderschöner Holzbau“, betonte der Bürgermeister.

Der Gebäudekomplex im Sportzentrum Spitzenberg ist in die Jahre gekommen, deshalb hat sich die Gemeinde mit der Erneuerung beziehungsweise mit dem Ersatz beschäftigt. Untergebracht sind dort unter anderem der Musikverein Bernau, die Bergwacht und auch die Sanitärräume für Wohnmobil-Gäste und Wintercamper.

Bisherige Nutzer sollen auch ins neue Gebäude

Alle bisherigen Nutzer sollen auch in dem geplanten Holzgebäude unterkommen, sagte Hauptamtsleiterin Katharina Fleig-Mutter auf Nachfrage. Den von ihm genutzte Gebäudeteil will der Musikverein aber möglicherweise behalten. Er sei jünger und durch Eigenleistung der Vereinsmitglieder auch in einem besseren Zustand als die übrigen Teile des Komplexes.

Aufgewertet soll der das Gebäude am Spitzenberg nicht nur durch die Bauweise, sondern auch durch eine Marktscheune. Diese Idee sei wohl bei den Zuschussgebern besonders gut angekommen, hatte Bürgermeister Alexander Schönemann in der Gemeinderatssitzung gesagt. Klar ist, dass die Marktscheune mit Blick auf die vielen Wohnmobilreisenden und Dauercampern zur Vermarktung regionaler Produkte genutzt werden doll, erläuterte Hauptamtsleiterin Katharina Fleig-Mutter. Ein konkret ausgearbeitetes Betriebskonzept gibt es aber noch nicht.

Genauer Zeitplan noch unklar

Die Zuschusszusage ist noch frisch, ein genauer Zeitplan für das weitere Vorgehen steht noch nicht. Auf alle Fälle stehe als nächster Schritt der Architektenwettbewerb für das geplante Holzgebäude an, sagte Hauptamtsleiterin Fleig-Mutter.