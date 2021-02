von Jürgen Glocker

Noch befindet sich das Bernauer Hans-Thoma-Kunstmuseum wie die meisten europäischen Ausstellungshäuser im Lockdown. Gleichwohl geht die Arbeit weiter. Museumsleiterin Margret Köpfer plant bereits mit ihrem Team und drei Kunstschaffenden die nächste Kunstpräsentation. Starten soll sie, sobald dies unter den Bedingungen der Corona-Pandemie möglich ist.

Die Ausstellung Die Sonderausstellung „Trialog“ ist zu sehen, sobald das Hans-Thoma-Kunstmuseum in Bernau wieder öffnen darf. Das Museum im Internet finden Sie hier

Die erste Sonderschau nach der Wiedereröffnung des Museums werde einer Künstlerin und zwei Künstlern aus der Region gelten, sagt Margret Köpfer. Alle drei Kunstschaffenden sind Träger des im Bernau vergebenen Naturenergie-Preises: Christel Andrea Steier, Kolibri und Wilhelm Morat.

Wilhelm Morat hat bereits im Vorfeld der neuen Ausstellung die Richtung vorgegeben. Zusammen mit seinen beiden Kolleginnen setzt er auf interdisziplinären Perspektivwechsel und Symbiose sowie darauf, dass das Kunstwerk stets ein Ausgangspunkt für die Interaktion mit der Welt sein sollte. Und so kommt es in Bernau ganz konkret zu einem Trialog, zu einem künstlerischen Gespräch zwischen den drei Beteiligten und zu einem Dialog mit dem Publikum.

Die aus Genkingen stammende Bernauer Künstlerin Christel Andrea Steier ist in der Region und darüber hinaus bekannt. Die vielseitige Malerin und Bildhauerin ist international aktiv. Sie arbeitet derzeit an Konzepten verschiedener Projekte und wurde für ihr Werk bereits mehrfach ausgezeichnet. Seit 2017 hat sie die künstlerische Leitung des Bildhauersymposiums St. Blasien inne. Christel Steiers Schaffen ist äußerst vielfältig und befindet sich in einer dynamischen Entwicklung.

Der Zeichner, Grafiker, Illustrator und Karikaturist Kolibri wurde 1951 in Altenburg geboren. Nach einem Arbeitsaufenthalt in einem israelischen Kibbuz studierte er Grafik in München und Stuttgart. Lange Jahre war er als Zeichner und Karikaturist für große, deutschlandweit erscheinende Zeitungen und Magazine tätig. Inzwischen arbeitet er in seinem Altenburger Atelier. Hier vollzog sich der Übergang zu großen farbigen Zeichnungen in verschiedenen Techniken, auch in Öl/Tusche und Acryl/Tusche. Kolibri wurde vielfach ausgezeichnet, im Jahr 2014 etwa mit dem Preis der Bräunlich-Bieser-Stiftung.

Der 1954 in Neustadt geborene Papierkünstler Wilhelm Morat arbeitet in seinem Atelier mit Papiermühle in Titisee-Neustadt. An der Pädagogischen Hochschule Freiburg hat er Kunst und Deutsch studiert und ist seit 1981 hauptberuflich freischaffender Künstler. Morat stellt international aus. Viele seiner Arbeiten aus handgeschöpftem Flachs- und Hanfpapier befinden sich in öffentlichen und privaten Sammlungen. Wilhelm Morat wurde wiederholt mit Preisen geehrt. Seine Objekte entfalten nicht nur Schönheit, sondern entstehen im Dialog mit Philosophie, Literatur und Kunst.