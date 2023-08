Bernau – In die Arbeit der Schnefler eintauchen, ist am dritten August-Wochenende in Bernau gegeben. Am 19. und 20. August finden dort die Holzschneflertage und der jährliche Naturpark-Markt statt. Seit Jahren ist er ein Geheimtipp für regionale Besucher und Feriengäste. Mit von der Partie ist auch das benachbarte Forum erlebnis:holz. Hier präsentiert sich die Vielfalt des Bernauer Holz- und Kunsthandwerks mit einer Verkaufsausstellung.

Resenhof

Im Schwarzwaldhof Resenhof der Gemeinde sind acht Handwerksstätten im Original von Bernauer Schneflern zu sehen. Der Rundgang durch die historischen Wohn- und Arbeitsräume des über 220 Jahre alten Schwarzwaldhofes vermittelt Einblick in die einstige Lebens- und Arbeitswelt der Bernauer Bauern.

An beiden Tagen der Veranstaltung kann in den historischen Werkstätten des Resenhofs unter anderen Schindelmacher, Bürstenmacher, Zimmermänner bei der Arbeit zugeschaut und die handgefertigten Produkte erworben werden. Infostände wie die der Kräuterfrauen aus dem Schwarzwald, sind eine beliebte Anlaufstelle für Kinder, weil sie hier selber Kräutersalz herstellen dürfen.

Naturpark-Markt

So vielfältig wie die Region im Schwarzwald ist, so vielfältig ist das Angebot. Für ein kulinarisches Erlebnis sorgt der Naturpark-Markt (von 11 bis 17 Uhr) rund um den Resenhof. Dort beteiligen sich mehr als 30 Markt- und Infostände aus den beiden Naturparks des Schwarzwalds. Die Stände laden ein zum Bummeln und probieren und bei den Herstellern einzukaufen. Die Palette reicht von Schwarzwälder Käse- und Wurstspezialitäten, Honig, Holzofenbrot, Obst sowie Edelbränden bis hin zu Kräuterprodukten wie Tee, Pestos, Sirups und Herztropfen, handgemachten Seifen und Kräuterkissen, Schönem und Kunstvollem aus Holz und Keramik. Eine Attraktion ist das kleine Gehege mit Alpakas.

Infostände vom Naturpark Südschwarzwald, den Kräuterfrauen aus dem Schwarzwald, dem Biosphärengebiet, dem Infostand Moor¦&¦mehr sowie die Naturpark-Kochschule runden das Angebot ab. Im Festzelt verwöhnen Bernauer Naturpark-Wirte und Vereine mit Mittagsgerichten, Kaffee, Kuchen und Musik.

Das Forum erlebnis:holz ist nur ein Katzensprung vom Heimatmuseum Resenhof entfernt. An den Holzschneflertagen präsentieren sich dort rund zehn Bernauer Handwerker und Geschäfte. Der wunderschöne filigran wirkende Holzbau aus Weißtannenholz mit Schindeldach nimmt Elemente der Schwarzwälder Baukunst auf, interpretiert sie neu. Erbaut wurde das Forum erlebnis:holz 2007, gefördert durch die EU-Gemeinschaftsinitiative Leader Plus. 2010 erhielt es den Architekturpreis „Neues Bauen im Schwarzwald“.

Programm