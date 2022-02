von Susanne Filz

Herr Schönemann, was werden in diesem Jahr die wichtigsten Themen in Bernau sein?

Das Wichtigste ist weiterhin der Breitbandausbau. Vor allem wegen des gewaltigen Investitionsvolumens von rund 4,2 Millionen Euro, von denen rund die Hälfte mit öffentlichen Mitteln gefördert wird. Bei den mit dem Ausbau verbundenen Bauarbeiten haben wir den großen Vorteil, dass wir im Zuge der L 146-Sanierung entlang der Ortsdurchfahrt schon viele Anschlüsse fertiggestellt haben, diese können in kurzer Zeit in Betrieb gehen. Mit dem Signal des Landkreises rechnen wir noch in der ersten Hälfte dieses Jahres.

Sehnsüchtig erwarten insbesondere Bernauer Häuslebauer die geplanten Neubaugebiete „Wannen“ und „Auf dem Buck“. Wie gehen die Pläne voran?

Die vertiefte Planung für die Erschließung ist ein bedeutendes Thema. Seit den 1990er Jahren haben wir kein großes zusammenhängendes Baugebiet mehr ausgewiesen. Die Vergabe der Bauplätze wird dabei noch spannend, die Nachfrage ist groß. Viele junge Familien wollen wieder auf dem Land leben. Corona hat diesen Trend beschleunigt.

Können Sie sich in den neuen Baugebieten auch einen Bereich für die Ansiedlung von Tiny-Häusern vorstellen?

Ich bin da schon von Interessenten angesprochen worden und habe entsprechend auf das Neubaugebiet verwiesen. Die äußere Gestaltung müsste natürlich zu Bernau als Schwarzwalddorf passen. Das Thema Tiny-Häuser soll zur gegebenen Zeit auch in den Gemeinderat kommen.

Ein weiteres Projekt ist der geplante Neubau des Feuerwehrgerätehauses. Was geschieht dann mit dem jetzigen Gebäude im Ortskern von Innerlehen?

Da ist noch nichts konkret geplant. Ich sehe für dieses Gebäude im Zentrum des Bernauer Hauptortes die Chance für ein tolles Nachfolgeprojekt, das dem Ort sinnvoll dient. Das war mit ein Grund dafür, den Standort des Gerätehauses nach etwas außerhalb von Innerlehen zu verlagern.

Zur Person Alexander Schönemann ist seit 2018 Bürgermeister von Bernau. Vor seinem Amtsantritt war der 38-jährige Betriebswirt in der Schweiz in einem Versicherungskonzern tätig. Schönemann ist in Bernau aufgewachsen, wo er nun auch mit seiner Partnerin lebt.

Wie weit sind die Pläne für das interkommunale Gewerbegebiet St. Blasien-Bernau gediehen?

Derzeit läuft eine Vorplanung, die wir in Auftrag gegeben haben. Eine wichtige Frage dabei ist, wie viele Firmen sich dort auf der Fläche bei der Menzenschwander Brücke ansiedeln können. Der Bedarf wäre da, nicht nur von auswärts, denn unsere Firmen befinden sich auf Wachstumskurs. Falls es mit dem interkommunalen Gebiet nicht klappen sollte, will ich versuchen, die angrenzenden Flächen zum jetzigen Gewerbegebiet im Ortsteil Weierle zu erweitern. Bisher hatten die Behörden das immer abgelehnt, weil diese angrenzenden Flächen als Waldbiotopflächen ausgewiesen sind.

Zum ersten Mal seit Jahrzehnten muss die Gemeinde im Haushaltsjahr 2022 auf Rücklagen zurückgreifen und auch einen Kredit aufnehmen – rund 750.000 Euro –, um den Haushalt auszugleichen. Gibt es Vorhaben, die deshalb verschoben werden müssen?

Bei notwendigen innerörtlichen Straßensanierungen muss einiges aufgeschoben werden. Die gravierendsten Mängel und Schlaglöcher wird aber der Bauhof beseitigen. Wenn dieses Jahr für einmal keine großen, durchgängigen Straßensanierungen stattfinden, finde ich das nicht so schlimm – wir hatten mit der L 146-Sanierung plus der Sanierung des Karrenwegs und des Breitbandausbaus letztes Jahr viele Baustellen im Ort. Wegen des Breitbandausbaus werden auch in diesem Jahr wieder Straßen aufgerissen werden.

Ist der Rückgang der Einnahmen wegen der Pandemie?

Ja, das würde ich so sagen. Ein Grund zum Verzweifeln ist das aber nicht. Ich sehe Bernau gut aufgestellt: Unter anderem haben wir starke Unternehmen – vor allem im Holzgewerbe vor Ort, und das ist ein Sektor, der gerade jetzt stark wächst. Und wir verfügen über eine gute touristische Infrastruktur mit starken Betrieben und attraktiven naturnahen Angeboten. Die Stimmung bei Hoteliers, Gastronomen und Vermietern ist trotz der zurückliegenden Corona-Jahre erstaunlich positiv.

Wie hoch sind den die Rücklagen, auf die Sie jetzt zurückgreifen können?

In den Jahren 2018/19, den Jahren mit den bisher höchsten Gewerbesteuereinnahmen, konnte unsere Rücklage auf eineinhalb Millionen Euro aufgestockt werden. Da waren viele schöne Entwicklungen zusammengekommen. Neben den hohen Gewerbesteuereinnahmen hatte auch der Wald stets steigende Einnahmen gebracht. Unsere Rücklage werden wir jetzt allerdings wohl komplett aufbrauchen müssen.

Gibt es inzwischen einen Bewerber für die vakante Leitung des Rechnungsamts?

Nein. Wir hatten das Bewerbungsverfahren im vergangenen Jahr eröffnet und es gab auch Bewerber – die Person, für die wir uns letztlich entschieden haben, hat dann aber doch einer anderen Gemeinde den Vorzug gegeben. Jetzt muss die Stelle neu ausgeschrieben werden. Unser ehemaliger Rechnungsamtsleiter Hermann Kaiser, der wegen der aktuellen Personallücke aus dem Ruhestand ins Amt zurückgekehrt ist, wird uns aber weiterhin zur Verfügung stehen. Das ist ein großes Glück.