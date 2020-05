von Jürgen Glocker

In der Ukraine ist Demtsiu ein Star, in Europa gut bekannt, und in Deutschland ist er in gewisser Weise noch zu entdecken.

Obwohl er für den Porzellan-Hersteller Rosenthal bereits zwei Serien mit Kaffeetassen gestaltet hat: „Hahn“ und „St. Petersburg“. Allein dies zeigt Demtsius internationalen Rang und Stellenwert. Wie Hans Thoma, der einer der beiden künstlerischen Initiatoren der Karlsruher Majolika Manufaktur war, widmet sich der ukrainische Künstler nebenbei der angewandten Kunst.

„Der Mondscheingeiger“ des ukrainischen Künstlers Mykhailo Demtsiu. | Bild: Hans-Thoma-Kunstmuseum

Demtsiu stellt weltweit aus und hat eine Auswahl seiner Werke in der Vergangenheit bereits im Hans-Thoma-Museum präsentiert. Im Zusammenhang mit der Ausstellung „Zwei Maler – ein Tal: Mykhailo Demtsiu trifft Hans Thoma“ machte der Maler dem Museum seinen „Mondscheingeiger“ aus dem Jahr 2006 zum Geschenk.

Dass sich Demtsiu bei diesem Bild von Thomas gleichnamigen Werk aus dem Jahr 1890 inspirieren ließ, liegt offen zutage. Doch ebenso offensichtlich sind die gravierenden Unterschiede. Während sich Thoma bei seinem spätromantisch anmutenden Werk wahrscheinlich von der Frage, wie man die Nacht darstellen könne, leiten ließ, geht es dem Künstler aus der Ukraine augenscheinlich um etwas ganz Anderes, denn er arbeitet mit deutlich akzentuierten postexpressionistischen Kontrasten, mit starken, fröhlichen Farben.

Bei Hans Thoma wird uns die Szenerie realistisch vor Augen gestellt: Der Geiger, in Hose, Hemd und Weste, sitzt links im Bildvordergrund, im Hintergrund sehen wir einen Zaun, den Mond am Horizont und rechts ein angeschnittenes Schwarzwaldhaus und rot blühende Büsche.

Hans Thomas großformatiges Werk (74 mal 101 Zentimeter), das als Dauerleihgabe des Landes Baden-Württemberg im Bernauer Museum hängt, ist eine späte Hymne an die Nacht – im Sinne der deutschen Romantik.

Der Künstler Mykhailo Demtsiu hingegen hat anderes im Sinn. Auch sein Geiger trägt zwar erkennbar Hose, Hemd und Weste, doch die Szenerie ist in eine Reihe von Zeichen aufgelöst und überführt worden, die man allenfalls dann zu lesen vermag, wenn man das Ausgangsbild kennt. Das Schwarzwald-Ambiente ist verschwunden, die konkreten Bildgegenstände sind weitestgehend zu freien, rhythmischen Strukturen geworden.

Thoma ins 21. Jahrhundert geholt

Der Mond und sein verzauberndes nächtliches Licht erscheinen nun als eine pastos aufgetragene große, gelbe Schliere, die Blüten als rote Kontrastfläche. Thomas Motive sind in Bewegung versetzt, dynamisiert, ja, sie tanzen zur Musik des Mondscheingeigers. Mit einem Wort: Demtsiu hat Thoma auf kongeniale Weise ins 21. Jahrhundert geholt, er hat den „Mondscheingeiger“ in unsere, in seine moderne Bildsprache übersetzt.

Aus einer verinnerlichten Feier der Nacht ist unter Demtsius Hand eine Hymne an das Leben geworden: ein fröhliches, tänzerisches Fest der Farben und Formen.

Der Künstler kennt das Leben auf dem Land und im Gebirge. Er verbrachte seine Kindheit am Fuß der Karpaten. Seit dem Abschluss des Studiums an der Iwan-Trusch-Akademie für angewandte Kunst in Lwiw (Lemberg) zu Beginn der 80er Jahre ist er als freiberuflicher Künstler tätig.

Seine wichtigsten Arbeitsfelder sind die Aquarell- und die Ölmalerei. Demtsius frühe Werke widmeten sich vor allem Stadtlandschaften und dem Leben in den Karpaten. Inzwischen hat er sich auch anderen Themen zugewandt. Doch um Kraft zu schöpfen, kehrt Demtsiu immer wieder in die Karpaten zurück.