von Sebastian Barthmes

Viel Arbeit hatten die Gemeinden der Region in den vergangenen Monaten mit dem Breitbandausbau. Nach dem Konkurs des Unternehmens Stark Energies war ein Weg gefunden worden, die Arbeiten möglichst schnell wieder anlaufen zu lassen. Die noch ausstehenden Tiefbauarbeiten mussten erneut europaweit ausgeschrieben werden. Doch für das Los Bernau gab es kein Angebot.

Der Hintergrund Um den Breitbandausbau voranzutreiben, haben die Gemeinden Bernau, Dachsberg, Görwihl, Höchenschwand, Ibach, Schluchsee, St. Blasien und Todtmoos sich in einer interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ-Dachsberg) organisiert. In einer EU-weiten Ausschreibung hat die Firma Stark Energies den Zuschlag für die Tiefbauarbeiten und für den Einbau der Lichtwellenleitkabel (LWL) erhalten. Am 23. Februar hat die Firma Insolvenzantrag gestellt.

Eigentlich sollte der Gemeinderat am Montagabend einen Auftrag für die Tiefbauarbeiten vergeben. Doch Bürgermeister Schönemann setzte den Tagesordnungspunkt zu Beginn der öffentlichen Sitzung ab und erklärte den Grund. Die restlichen Tiefbauarbeiten für das Breitbandnetz haben einen so großen Umfang, dass sie europaweit ausgeschrieben werden mussten. Für jede der beteiligten Gemeinden in der Interkommunalen Zusammenarbeit Dachsberg (IKZ) wurden eigene Lose ausgeschrieben.

In Bernau muss nur noch ein verhältnismäßig kleiner Abschnitt zwischen den Ortsteilen Dorf und Hof sowie direkt in Hof erledigt werden. Doch für dieses Los „ist kein einziges Angebot eingegangen“, sagte Schönemann. Damit steht Bernau nicht ganz alleine, auch einer weiteren IKZ-Gemeinde sei das widerfahren. Die Marktlage sei wohl der Grund dafür, dass keines der Unternehmen, dass die Ausschreibungsunterlagen abholte, tatsächlich ein Angebot abgegeben hat, vermutet Lars Gutmann vom gleichnamigen Ingenieurbüro.

Möglichkeit bietet auch Vorteile

Ein Fachanwalt für Vergaberecht, der ohnehin seit der Insolvenz von Stark Energies für die IKZ tätig ist, hat Bernau nun die Möglichkeiten aufgezeigt: Man könne die Arbeiten erneut öffentlich ausschreiben oder sich aber für ein Verhandlungsverfahren ohne Teilnehmerwettbewerb entscheiden. Diese neue Möglichkeit könne für die Gemeinde auch Vorteile haben: Während die erfolglose Ausschreibung in eine Zeit fiel, in der die Unternehmen ausgelastet und die Baupreise hoch sind, könne man beim Verhandlungsverfahren auch über den Umsetzungszeitraum sprechen.

So könnte Bernauer Gemeindeverwaltung die Arbeiten für eine Zeit verabreden, in der die Verfügbarkeit der Bauunternehmen größer ist und die Kosten daher möglicherweise geringer ausfallen. Möglich sei das Frühjahr 2023. Die Angebotspreise für die Lose in den anderen Gemeinden übersteigen die Kostenschätzung bis zu 30 Prozent, berichtete der Bürgermeister.

In Absprache mit dem Büro Gutmann, das für die IKZ Dachsberg den kommunalen Breitbandnetzbau plant, werde man nun Bauunternehmen ansprechen und über den Auftrag verhandeln, hieß es in der Sitzung.