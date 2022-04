von Karin Steinebrunner

Eine schier unglaubliche Reise haben 30 Ostereier hinter sich. Innerhalb von vier Tagen kamen sie alle wohlbehalten aus dem ukrainischen Kossiv bis nach Bernau, wo sie nun zugunsten der Ukrainehilfe verkauft werden sollen. Margret Köpfer, Leiterin des Hans-Thoma-Museums, hält den Kontakt zu den Freunden in Kossiv, die aktuell regelmäßig Hilfe aus Bernau erhalten. Hinter dieser ungewöhnlichen Aktion steht eine lange Geschichte der Partnerschaft mit dem ukrainischen Kunstinstitut in Kossiv.

Ostern in der Ukraine In der Ukraine wird Ostern eine Woche nach unserem Osterfest gefeiert. Der Grund dafür ist, dass die dortigen Kirchen ihr Jahr noch nach dem Julianischen Kalender planen, in Deutschland orientiert man sich hingegen am Gregorianischen Kalender. Der in der Ukraine auch heute noch gebräuchliche Julianische Kalender wurde von Julius Caesar eingeführt. Zwischen dem Julianischen und dem Gregorianischen Kalender besteht eine Differenz von 13 Tagen. Da in der Ukraine Ostern ein beweglicher Feiertag ist, wird nicht entsprechend der Differenz gefeiert. Oft findet das Osterfest entsprechend der Wochentage am Sonntag nach dem uns bekannten Termin statt.

Demnach besteht in Bernau bereits seit 2006 ein Ukraineprojekt in Zusammenarbeit mit dem Institut für Gestaltung und Kunsthandwerk in Kossiv, aus dem inzwischen drei Ausstellungen hervorgegangen sind. „Im Jahr 2017 hatte Nadia Halaburda im Forum Erlebnis Holz gezeigt, wie man die traditionellen ukrainischen Ostereier der Huzulen herstellt“, berichtet Margret Köpfer. Nun sei es den ukrainischen Freunden gelungen, in Kossiv eine Lage solcher Eier für das Museum zu kaufen.

Die Reise der Eier

In den Karpaten ist die Lage relativ ruhig, sodass die dort in der Flüchtlingshilfe stark engagierte Gruppe Flüchtlinge aus dem Osten aufgenommen und verpflegt hat. Die Gruppe hat die Eier mit einem Flüchtlingsbus mit nach Breslau gegeben. Dort nahm sie ein Mittelsmann dank des Kontaktes über Ukrainer im Schwarzwald in Empfang und brachte sie bis nach Villingen-Schwenningen, wo Margret Köpfer sie abholte. Das schier Unglaubliche daran: „Sie sind alle noch ganz. Nach dieser abenteuerlichen Reise, mehr als 2000 Kilometer über mehrere Stationen, durch den Krieg, über die Grenzen, bis nach Bernau im Schwarzwald“, jubelt sie. Auch in der Ukraine herrscht große Freude über diese geglückte Osterüberraschung.

Margret Köpfer, Leiterin des Hans-Thoma-Museums in Bernau. | Bild: Spiegelhalter, Ulrike

Die Tradition der Ostereiermalerei hat in der Ukraine ihren Ursprung in der slawischen Legende von der Entstehung der Welt aus einem Ei. Pysanka (von pysaty, Deutsch: schreiben), wie das Eiermalen dort heißt, ist allerdings nicht bloß dekorativ. Sowohl die verwendeten Symbole als auch die Farbgebung haben hohe Aussagekraft. Die Technik ist eine Art Wachsbatik. Bis zu sechs Farbschichten können dabei angelegt werden.

Die Verzierung geschieht nach einem alten Ritual. Die Malerinnen halten ein nadeldünnes Röhrchen mit Bienenwachs unbeweglich in der rechten Hand, und mit der linken wird das Ei ständig gedreht. Beten und singen bei der Arbeit sollten dem Ei magische Kraft verleihen. Im Osten der Ukraine dominieren pflanzliche, im Westen geometrische Motive.

Seit dem zehnten Jahrhundert halten verstärkt auch christliche Symbole Einzug in die Ostereiermalerei. Ursprünglich wurden die Eier zu wichtigen Ereignissen wie Geburt, Hochzeit oder Einzug in ein neues Haus gestaltet und verschenkt. Dabei hatten die Eier nur eine begrenzte Haltbarkeit, denn sie wurden immer roh bemalt.