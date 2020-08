von Claudia Renk

„Der Bedarf nach Bauplätzen ist unbestritten, es kommen immer wieder Anfragen“, sagte Bürgermeister Alexander Schönemann in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Darum soll es nun mit dem Bebauungsplanverfahren „Wannen/Auf dem Buck“ vorangehen. Der Gemeinderat vergab einstimmig den Auftrag für ein Bauleitplanungs- und Erschließungskonzept an die Firma Ernst Kaiser zu einem Angebotspreis von rund 27.900 Euro netto.

„Außer dem Gebiet steht noch nichts fest, wir brauchen einen Planer, der uns an die Hand nimmt und mit uns den Weg geht“, hatte der Bürgermeister zu Beginn der Diskussion erklärt. Vier Büros habe die Verwaltung angefragt, zwei hätten wegen Auslastung abgesagt. Die Kosten – brutto rund 33.000 Euro – sollen gestaffelt je nach den ausgeführten Leistungen anfallen. Zuerst werde ein grober Entwurf gestaltet, dann folge die Vermessung.

Ist auch ein Umweltgutachten nötig?

Gemeinderat Daniel Gooß (Bürger für Bernau) erklärte sich als Anlieger für befangen und rückte vom Ratstisch ab, bevor die Diskussion begann. Zuerst wollte Manfred Franz (Bürger für Bernau) wissen, ob in den genannten Planungskosten bereits das nötige Umweltgutachten enthalten sei und regte an, bereits im Vorfeld der Planung mögliche Umweltbedenken auszuräumen.

„Wir haben ja noch nichts, worüber wir reden können“, entgegnete Bürgermeister Alexander Schönemann. Zunächst müsse das Büro eine grobe Planung vorlegen, dann gebe es Absprachen mit den Behörden, und danach folge, falls möglich, die weitere Planung. Aufgrund der verschiedenen Naturschutzzonen, die in Bernau vorhanden sind, und entsprechender Erfahrungen zeigten sich auch andere Ratsmitglieder vorsichtig.

„Unsere Sorge ist, dass man irgendwo an einen dummen Punkt kommt, wo es heißt, es ist nicht machbar, und dann haben wir viel Geld ausgegeben“, brachte es Friedhelm Bork (Bürger für Bernau) auf den Punkt. „Wir können keinen anderen Weg einschlagen“, stellte dagegen Matthias Schweizer (Freie Wähhler) fest.

Die Gemeinde habe kein Bauamt, müsse also die Planungsleistung zukaufen. Bürgermeister Schönemann verwies darauf, dass sowohl das Baurechts- als auch das Umweltamt schon vor Ort waren. Eine hundertprozentige Sicherheit gebe es jedoch nicht.

Liane Schmidt (Freie Wähler) stellte in diesem Zusammenhang die Frage, ab wann die Bürger bei der Planung mit ins Boot geholt werden sollen. Dazu hatte in der Bürgerfrageviertelstunde auch schon Anlieger Norbert Gooß eine Frage gestellt. Das Hasenmättle, so hatte er angemerkt, sei nicht als Durchgangsstraße gebaut worden und sollte eigentlich eine Tempo-30-Zone sein. Er plädierte dafür, das Neubaugebiet über das Tannenloch zu erschließen.

Bürgermeister Alexander Schönemann hatte dazu angemerkt, dass zuerst ein Entwurf vorliegen müsse. Dieser werde dann mit der Öffentlichkeit geteilt. Für die Erschließung gebe es mehrere Möglichkeiten. Es müsse geprüft werden, welche realisierbar sei. Auch bei einer Verkehrsschau im Juni sei dies bereits Thema gewesen.