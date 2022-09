von Christiane Sahli

Überall müssen Eltern für den Kindergartenbesuch ihres Nachwuchses tiefer in die Tasche greifen. So nun auch in Bernau: In seiner jüngsten Sitzung am Montag beschloss der Bernauer Gemeinderat die Erhöhung der Elternbeiträge für den Kindergarten St. Franziskus um 3,9 Prozent ab dem Kindergartenjahr 2022/23 und folgte damit den gemeinsamen Empfehlungen der Kirchen und der kommunalen Landesverbände.

Kindergartengebühren seien alljährlich aufs Neue ein Thema, in den vergangenen Jahren sei man aber nicht zuletzt in Hinblick auf Corona zurückhaltend mit Gebührenerhöhungen gewesen, sagte Bürgermeister Alexander Schönemann einführend. Die Kirchen und kommunalen Landesverbände hatten in ihrer gemeinsamen Empfehlung eine pauschale Erhöhung um 3,9 Prozent vorgeschlagen.

Eine Erhöhung, die auch das Kindergartenkuratorium mit Blick auf die gestiegenen Gesamtaufwendungen für gerechtfertigt halte, erklärte der Rathauschef und nannte Zahlen: Die Gesamtkosten seien insgesamt um 8,8 Prozent gestiegen. Die Eltern wolle man aber nicht in gleichem Maße belasten, erläuterte er.

Und er zeigte noch etwas auf: Laut der gemeinsamen Empfehlung sollen die Elternbeiträge 20 Prozent der Gesamtkosten abdecken. Davon sei man in Bernau aber weit entfernt, in den vergangenen Jahren habe der Deckungsgrad zwischen zehn und 13 Prozent gelegen. Alexander Schönemann wies zudem auf die in diesem Jahr getätigten Investitionen in Sachen Brand- und Lärmschutz sowie die Umgestaltung der Räume hin.

In Hinblick auf Kostensteigerung und Investitionen sei eine Erhöhung der Beiträge um 3,9 Prozent angemessen, so Schönemanns Fazit. Bedenken gegen die Erhöhung erhob Liane Schmidt und führte dafür die in diesem Jahr stark gestiegenen Belastungen der Familien an. Mit ihrem Argument konnte sie sich indes nicht durchsetzen, bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung billigte das Gremium die Erhöhung der Elternbeiträge.

Zu zahlen sind künftig in der Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten für das erste Kind 139 Euro (Kindergartenjahr 2021/22: 134 Euro), bei zwei Kindern 107 Euro (103 Euro), bei drei Kindern 72 Euro (69 Euro) und bei vier Kindern 24 Euro (23 Euro). Für Kinder unter drei Jahren fallen Elternbeiträge von 250, 192, 128 und 43 Euro, in der Halbtagesgruppe von 125, 97, 64 und 22 Euro an.