von Ulrike Spiegelhalter

Die immer beliebter werdende Weihnachtstour am ersten Adventswochenende im Bernauer Hochtal gibt es nun schon seit acht Jahren. Bei der Premiere im Jahr 2014 war sie eine Notlösung, weil das Kurhaus, wo immer die üblichen Weihnachtsmärkte stattfanden, zu der Zeit renoviert wurde. Mittlerweile hat sich die Weihnachtstour etabliert und auch im zweiten Corona-Winter bewährt.

Im weiten Tal verzweigt hatten nicht nur die Läden am Samstag und Sonntag geöffnet, in den handwerklichen Werkstätten und Ateliers konnten die Besucher auch wieder hinter die Kulissen schauen – überall galt es, die Pandemieregeln zu beachten. Schutzmasken und Abstand waren selbstverständlich, an den Eingängen wurde der Corona-Status der Besucher kontrolliert. Es gab keine Beschwerden über Wartezeiten oder kleine Schlangen vor den Türen, weil immer nur eine bestimmte kleinere Anzahl von Besuchern in die Geschäfte oder Werkstätten eingelassen wurden, hieß es vonseiten der teilnehmenden Betriebe. Verzichtet hatte man wie schon im Vorjahr auf die beliebte Bewirtung mit Gebäck und Glühwein.

Die Anbieter in ihren Werkstätten und Läden waren auch in diesem Jahr zufrieden mit der Besucherresonanz, es sei an beiden Tagen immer etwas los gewesen, hieß es. Und die Besucher empfanden es als angenehm, dass es so gut wie nirgendwo Gedränge oder Raumnot gab. Man konnte also in Ruhe alles anschauen und mit den Inhabern ins Gespräch kommen.

Obwohl die Organisatoren in diesem Jahr bewusst kaum für die Weihnachtstour geworben hatten, kamen die Besucher auch wieder aus der weiteren Umgebung nach Bernau. Auch das Hans-Thoma-Museum hatte trotz der eigentlichen Winterpause an beiden Tagen geöffnet – es war die letzte Gelegenheit, die Sonderausstellung mit Werken der Hans-Thoma-Preisträgerin von Ulrike Ottinger zu besichtigen.

Da der Impfbus des Landkreises Waldshut am Sonntag in Bernau Station machte, war der Besuch an diesem Tag besonders gut. Viele Besucher nutzten die Gelegenheit, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen.