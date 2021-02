von Ulrike Spiegelhalter

Die Mitglieder der Bernauer Narrenzunft Der Schniidesl wollen sich ihre Freude an der Fastnacht durch die Corona-Pandemie nicht ganz verderben lassen. Wie andere Zünfte in der Region auch, haben sie sich kleine Aktivitäten ausgedacht. So lautet auch ihr diesjähriges Motto: „Bliebe gesund und bliebe munter, d‘Fastnacht goht au in de Pandemie it unter“.

Narrengottesdienst Auch einen ökumenischen Fastnachtsgottesdienst wird es geben. Er beginnt am Sonntag, 14. Februar, um 10 Uhr in der Pfarrkirche. Feiern wird die närrische Gemeinde den Gottesdienst mit Pater Lukas und Pfarrerin Renate Hartwig.

Traditionsgemäß wird das Fastnachtsmotto mit der Proklamation beim Häsabstauben Anfang Januar im Tal bekannt gegeben. In diesem Jahr fand die Bekanntgabe über die Narrenzeitung statt. Dort steht: „Mir hen immer denkt, d‘Fastnacht isch it zum stoppe. En närrische Freiheitsdrang ka normalerweis nix toppe. Aber was isch denn hüt‘ztag no annähernd normal? Für die eine isch es entschleunigend, für die andere e Qual. Doch lönn eu it unterkriege. Haltet durch, b‘halte de Mut. Die nögscht Fastnacht kunnt. Un die wird doppelt so gut.“ Die recht umfangreiche Narrenzeitung mit vielen lustigen Beiträgen ist in mehreren Geschäften („Bernauer Landmarkt“, Isele, Bäckerei Stoll) erhältlich und kostet drei Euro.

Aufmerksamkeit für Kinder

Den Umständen entsprechend, können dieses Jahr am Schmutzige Dunstig weder die Kinder und Schüler von ihrem Joch befreit werden, noch kann das Rathaus erstürmt und der Bürgermeister für die närrischen Tage abgesetzt werden. Für den Nachwuchs haben sich die Narren jedoch etwas Besonderes einfallen lassen.

Jedes Kind im Kindergarten und jeder Schüler in der Grundschule bekommt ein kleines Päckchen mit fastnächtlichen Utensilien, darunter eine Bastelvorlage, Süßigkeiten und Luftschlangen zum lustigen Dekorieren der Häuser. Finanziert werden die kleinen Aufmerksamkeiten durch den Verkauf der Narrenzeitung, sagte Narrenchef Stefan Köpfer.