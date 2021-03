von Susanne Filz

Holzbildhauer ist heute ein seltener Beruf. Sogar in Bernau, wo Handwerk und Kunsthandwerk mit dem Werkstoff Holz eine lange Tradition haben und es sogar einmal eine Schnitzerschule gab. Aber immer noch leben und arbeiten hier einige wenige selbstständige Holzbildhauer. Einer von ihnen ist Johannes Köpfer. In Bernau-Dorf hat er seine Werkstatt in dem geräumigen Bauernhaus, in dem schon sein Großvater, der Bildhauermeister Franz Josef Köpfer und sein Vater, der Holzbildhauermeister Egon Köpfer, gearbeitet haben.

Was beim Großvater noch Nebenerwerb zur Landwirtschaft war, ist bei Johannes Köpfer gelernter Hauptberuf. Absolviert hat er seine dreijährige betriebliche Ausbildung in der Werkstatt seines Vaters Egon Köpfer. Am Anfang der Lehre habe ihm der Vater Übungsaufgaben gegeben, etwa Schalen oder Schriften schnitzen, erzählt Johannes Köpfer. Später sei es dann mit Reliefs, etwa für Stuhllehnen, weiter gegangen. Diese Reliefs an Schranktüren oder Stuhllehnen mit vorwiegend bäuerlichen Motiven seien damals sehr gefragt gewesen, erzählt er. Aufträge erhielt Vater Köpfer zum Beispiel von den Bernauer Firmen Baur und Klingele.

Später durfte Johannes Köpfer dann seinen eigenen, eher künstlerisch als handwerklich geprägten Stil entwickeln. „Ich hatte bei meinem Vater sehr viele Freiheiten“, erzählt er. Aus dieser Freiheit heraus entstand unter anderem seine Skulpturengruppe „Auf der Flucht“, sein Gesellenstück. Mit dieser Arbeit, die drei gehetzte erschöpfte, aneinandergedrängte Menschen zeigt, wurde er Innungs-, Kammer- und Landessieger.

Gesichter mit Charakter: Fasnachtsmasken sind eine Spezialität von Johannes Köpfer. | Bild: Susanne Filz

Betriebe, die Holzbildhauer ausbilden, gibt es heute nur noch sehr selten, berichtet Köpfer, und wenn, seien es vor allem solche, die Kunsthandwerk serienmäßig herstellen, und das sei ganz sicher nicht das, was er möchte. „Jede meiner Figuren soll etwas Eigenständiges, etwas Neues sein“, sagt er. Doch auch schulische Ausbildungen zum Holzbildhauer würden mangels Nachfrage immer rarer. Johannes Köpfer findet das schade: „Es ist doch ein Kulturgut, das da verloren geht.“

Er selbst hat ab 1982 einen zweijährigen Meisterkurs an der Luisenschule in München absolviert und ist seit 1986 als selbstständiger Holzbildhauer in seinem Eltern- und Großelternhaus in Bernau tätig. Finanziell sei er dabei mal mehr, mal weniger, mal ziemlich gut über die Runden gekommen.

Eine Spezialität von ihm sind Fasnetmasken, die er für Zünfte und private Fasnetfans entwirft. Kunden sind zum Beispiel die Stadthäxe Laufenburg, die Frösche Wellendingen oder die Enzebächle Füchs in Binzgen. Seine Fasnetmasken stattet er mit Individualität und Charakter aus. Nicht nur seine Menschenfiguren, auch seine Tierdarstellungen bekommen jeweils eine individuelle Seele, wie er sagt. Die Masken und Figuren entstehen in seiner Werkstatt im großen alten Schwarzwaldhof.

Die Tradition

Hier sind viele fertige und halbfertige Skulpturen versammelt, dazu unzählige Werkzeuge, darunter viele traditionelle Schnitzmesser. Um die groben Umrisse einer Skulptur aus einem Holzblock herauszuarbeiten, benutzt er Kettensägen. Kleine Skulpturen formt er mit dem Schnitzmesser. Am Anfang einer Skulptur steht jeweils eine Zeichnung. „Bevor ich ans Holz gehe, muss ich eine räumliche Vorstellung von der Skulptur haben. Sie muss in meinem Kopf sozusagen fertig sein.“

Anschauen kann man seine Arbeiten im Ausstellungsraum im Erdgeschoss des Hofs zur Straße hin. Das Schaufenster der Ausstellung passieren viele Wanderer. In dem Raum sind viele Kostbarkeiten versammelt: Krippenfiguren, Kruzifixe, Tierskulpturen, aber auch einige Arbeiten seiner Vorväter. Dazu sind unverkäufliche Meilensteine seines Schaffens zu sehen, etwa sein Gesellenstück „Auf der Flucht“ und viele Fasnetmasken, deren leuchtende Farbgebung zum Teil das Werk seiner Ehefrau ist. Margret Köpfer, Leiterin des Hans-Thoma-Museums, ist gelernte Grafikdesignerin. „Ich habe ihr einiges abgeschaut, vor allem im Bereich Malerei und Farbgestaltung“, bekennt der Holzbildhauer.

Bekanntheit

Abgesehen von seiner Internetseite bewirbt Johannes Köpfer seine Produkte eigentlich nicht. Köpfer ist über die Region hinaus bekannt. Krippenfiguren hat er für mehrere Kirchen im gesamten Bundesgebiet geschaffen. Er war an namhaften Restaurierungen beteiligt, als Mitarbeiter einer Holz- und Steinbildhauerei in Frankfurt am Main etwa an der Restaurierung der sogenannten Ostzeile gegenüber dem Frankfurter Rathaus. Gefragt sind auch seine Grabmale aus Holz.

Das Corona-Jahr 2020 hat allerdings auch ihm zugesetzt, nicht zuletzt weil in Bernau der Holzschneflertag gar nicht und der Weihnachtmarkt nur in kleiner Form stattfinden konnte. Doch die Familie kommt über die Runden. „Geld ist mir nie das Wichtigste im Leben gewesen, sonst hätte ich mir allerdings auch einen anderen Beruf aussuchen müssen“, sagt Johannes Köpfer.