von Jürgen Glocker

Die Corona-Pandemie hat das Kulturleben fest im Griff. Das Bernauer Hans-Thoma-Kunstmuseum reagiert aktiv auf diese schwierige Situation – nicht zuletzt im Interesse des Publikums und der Künstler: So hatte es bereits wenige Tage mit Terminvereinbarung geöffnet. Da aber die Kunstinteressierten derzeit das Museum wieder nicht besuchen können, kommt die aktuelle Bernauer Sonderausstellung „Trialog“ zumindest virtuell zu allen Kunstfreunden nach Hause.

Unter der Regie von Museumsleiterin Margret Köpfer ist ein zehnminütiger Film entstanden, der weit mehr als nur Einblicke in die Ausstellungsräume gewährt. Außerdem hat Rüdiger Gierahn eine Dia-Show erstellt, die es mithilfe von Navigationspunkten ermöglicht, die Werke genau zu betrachten; darüber hinaus bietet sie technische Hinweise zu den ausgestellten Arbeiten.

Einmal mehr zeigt sich angesichts der neuen Angebote des Hans-Thoma-Museums, dass Not erfinderisch macht. Denn der Videofilm zur Ausstellung „Trialog“ ist nicht nur nett anzusehen, sondern vermittelt dem Publikum Informationen, die den Museumsbesuchern unter normalen Verhältnissen verwehrt bleiben. Es sei denn, sie haben das Glück, dass die ausstellenden Künstler anwesend sind und Auskünfte über ihre Arbeit und ihre Werke geben.

Der Film „Trialog“ hält, neben einer kurzen Begrüßung durch Museumsleiterin Margret Köpfer, Einführungen und Erläuterungen aller an der Ausstellung Beteiligten bereit. Es sind dies Kolibri, Christel Andrea Steier und Wilhelm Morat. Die drei Künstler sind Träger des Bernauer Naturenergie-Preises. Ihre Werke könnten unterschiedlicher kaum sein. Dennoch vermitteln Ausstellung und Film ein Bild von großer Geschlossenheit.

Einmal mehr zeigt sich, dass man nur sieht, was man weiß. Das Ausstellungsvideo lässt die drei Kunstschaffenden ausgiebig zu Wort kommen. Inmitten seiner Werke erläutert Kolibri die Bedeutung der Grafik, der Linie für sein Schaffen. Die Linie, sagt er, sei bedeutend wichtiger für ihn als die Farbe. Das erscheint auf den ersten Blick umso erstaunlicher, als Kolibri nicht zuletzt durch die Farbenpracht vieler seiner Werke bekannt geworden ist. Kolibri geht auf seine Technik ein, auf Zeichen- und Malgründe und gibt Hinweise auf einzelne Arbeiten.

Christel Steier zeigt in Bernau „autonome Räume“, die sich als zur Abstraktion neigende innere Landschaften erweisen, also im weitesten Sinne an das Denken und die Kunst der Romantik anknüpfen. Im Film gibt die Künstlerin unter anderem Auskunft über ihre Spachteltechnik. Von Bedeutung, so Steier, ist auch das quadratische Format vieler ihrer Arbeiten.

Gesamtkunstwerke

Wilhelm Morat aus Titisee-Neustadt seinerseits erarbeitet „Gesamtkunstwerke“, denn er produziert nicht nur dreidimensionale bildhauerische Objekte von hohem ästhetischem Reiz, sondern stellt auch das Material dazu her: das Papier. Im Ausstellungsvideo schildert Morat, wie er vorgeht, um sein aus Flachsfasern hergestelltes Papier in jene Formen zu bringen, die er erzielen möchte. Er arbeitet Hand in Hand mit der Natur – und ihren Gesetzen.

Film und Diashow zur Ausstellung „Trialog“ gibt es hier.