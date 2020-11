von Sebastian Barthmes

Eine Bernauer Weihnachtstour wird es in diesem Jahr nicht geben. Das haben die beteiligten Gewerbetreibenden entschieden, sagte Mitorganisatorin Ruth Ortlieb. Stattdessen soll es am 21. und am 28. November jeweils einen langen Samstag geben. Zudem hätten die Betriebe auch die Möglichkeit, den von der Gemeinde beschlossenen verkaufsoffenen Sonntag am 29. November zu nutzen, sagte sie.

Die Gewerbetreibenden hätten sich aufgrund der aktuellen Corona-Situation dazu entschlossen. Denn es sei unter den herrschenden Bedingungen ohnehin nicht möglich, dass die Besucher beispielsweise den Kunsthandwerkern bei deren Arbeit in den Werkstätten über die Schultern schauen. Auch die Bewirtung oder ein Rahmenprogramm seien nicht möglich. Die Betriebe wollen auch vermeiden, dass sich Schlangen vor den Geschäften bilden, weil nur eine geringe Zahl an Kunden eingelassen werden dürften.

Mit den beiden langen Samstagen wollten die Gewerbetreibenden dennoch den Besuchern eine besondere Einkaufsmöglichkeit bieten. Welche Geschäfte geöffnet werden und aktuelle Informationen zu den langen Samstagen werde die Gemeinschaft der Gewerbetreibenden immer über die Internetseiten der Betriebe und die Homepage bekanntgeben, so Ortlieb.