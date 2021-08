von Ulrike Spiegelhalter

Es war auch in diesem Jahr nicht ganz einfach für die Laienspielgruppe Hans-Thoma-Bühne, im Vorspann zum Hans-Thoma-Tag ein alemannisches Lustspiel aufzuführen. Letztlich ließen es die Corona-Beschränkungen zu, dass bei Einhaltung aller Vorsichtsmaßnahmen im Kurhaus gespielt werden durfte. Das zur Freude der Zuschauer, die jedes Jahr mit Spannung auf das Theater warten, die bei allen drei Aufführungen am Wochenende zahlreich gekommen waren.

Das Stück

Dargeboten wurde das Lustspiel „Die kleinen blauen Streifen“ in drei Akten von Tanja Bruske. Regisseurin Konny Baur hat es mit jahrelanger Erfahrung wieder gut verstanden, die Rollen passend zu besetzen, in diesem Jahr auch mit drei jungen Neulingen, die hervorragend agierten. Hinzu kam, dass für die Proben durch die Pandemie nur wenig Zeit zur Verfügung stand, doch alle hätten mit viel Energie, mit Dynamik und Freude am Theaterspiel das Stück gut gemeistert, sagte Konny Baur.

Die Darsteller

Wunderbar von allen Darstellern gespielt, bekamen die Zuschauer einen Einblick in das Leben der dreifachen Mutter Gitti, gespielt von Anna Baur, die eines Morgens irritiert in ihrem Badezimmer einen positiven Schwangerschaftstest findet. Im Verdacht hat sie ihre drei Töchter: Abiturientin Laura (Debütantin Lisanne Klingele), die mit Übelkeit aus der Schule nach Hause gekommen ist, Silvie (Debütantin Rosalie Spitz) eine vorwitzige Studentin, und Mona, die Älteste (Sarah Köpfer), zur Karrierefrau herangewachsene Immobilienmaklerin, die ihrer Mutter etwas Wichtiges mitteilen möchte.

Die Handlung

Um Hilfe bittet Gitti ihre Mutter Hannelore (Ramona Schmidt-Baur), die aber so schwerhörig ist, dass sie für reichlich Verwirrung sorgt. Gitti versucht zudem, herauszufinden, wer der Vater ihres vermeintlichen Enkelkindes sein könnte. Vielleicht ihr frecher Untermieter Benno (Andreas Spitz) oder sogar dessen Sohn David (Debütant Linus Schmidt)? Oma Hannelore forscht diesbezüglich weiter und nach ihrer tatkräftigen Sabotage ist Gitti schließlich der Überzeugung, dass alle drei Töchter Mütter werden.

Die Auflösung

Doch schließlich stellt sich nach vielen Irrwegen heraus, dass Freundin Beate von Benno ein Kind erwartet und deshalb bereits bei Mona ein Haus erworben hat. Mona wollte ihrer Mutter lediglich berichten, dass sie Bennos Wohnung unter ihr beziehen wird.

Beifall

Damit ist das Geheimnis um den Schwangerschaftstest geklärt, nachdem dieser für großen Trubel gesorgt hatten, den alle Mitwirkenden meisterhaft überstanden haben und mit reichlich Beifall belohnt wurden, wie auch Regisseurin Konny Baur, Souffleuse Brigitta Pschera, die aber nahezu arbeitslos war, und Maskenbildnerin Dorle Sailer-Spitz.