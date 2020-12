von Christiane Sahli

Frau Spiegelhalter, wie kam es zur Gründung der Kleiderkammer?

Spiegelhalter: 1989 kamen Flüchtlinge im Rahmen des Balkankrieges, Russlanddeutsche und Vietnamesen aus der ehemaligen DDR zu uns. Der damalige Bürgermeister Heinz-Walter Kistler startete einen Spendenaufruf für Kleidung, Kochgeschirr und einiges mehr. Zunächst wurde mangels anderer Möglichkeiten alles in meinem Büro im Rathaus untergebracht, das nicht nur als Lager, sondern auch als Umkleidekabine diente.

Ulrike Spiegelhalter | Bild: Christiane Sahli

Und wie lange ging das so?

Spiegelhalter: Bis die Gemeinde, da sie im Ort keine andere Möglichkeit für die Unterbringung einiger Flüchtlinge und der Kleiderkammer fand, 1990 das ehemalige Haus Dietsche im Ortsteil Riggenbach kaufte. Dort wurde unter anderem auch die Kleiderkammer eingerichtet. Mit im Boot waren damals noch Isolde Grohe und wenig später Erika Becker.

Bernau Kleiderkammer Bernau stellt nach 30 Jahren ihre Sammlungen ein Das könnte Sie auch interessieren

Wie war die Resonanz?

Spiegelhalter: Sehr groß. Wir erhielten neben jeder Menge Kleidung, auch viel Küchenzubehör und Möbel.

Frau Schmidt, wie oft hatten Sie geöffnet?

Schmidt: Einmal in der Woche. Wenn wir kamen, standen schon bis zu 30 Menschen da und warteten auf die Öffnung.

Elke Schmidt | Bild: Christiane Sahli

Sie haben auch Pakete mit Hilfsgütern verschickt?

Spiegelhalter: Viele der Balkanflüchtlinge hatten noch Verwandte in ihrem Heimatland, die ebenfalls auf der Flucht waren. Sie baten uns, den Menschen dort zu helfen, was wir natürlich gerne taten.

Die Sachen mussten verschickt werden. Woher hatten Sie dafür das Geld?

Spiegelhalter: 2003 bekamen wir den Förderpreis für das Ehrenamt im Landkreis, womit wir einige Portokosten finanzieren konnten.

Schmidt: Außerdem haben wir gemeinsam mit Erika Becker, der Frau des damaligen evangelischen Pfarrers, Gebasteltes und Handarbeiten gefertigt und fünf Jahre lang auf dem Weihnachtsmarkt im Rathaus verkauft

Der Verkaufserlös hat gereicht?

Spiegelhalter: Mehr als das. Wir konnten sogar noch 2500 Euro an den Museumsverein für das neue Schindeldach des Resenhofes spenden.

St. Blasien Viel Kraft hat die Bergwacht in die neue Bergrettungswache investiert, nun hat sie auch den Umzug gestemmt Das könnte Sie auch interessieren

Erhielten Sie nach der Schließung der Kleiderkammer im Jahr 2003 weiterhin Spenden und was passierte mit ihnen?

Schmidt: Die Spendenbereitschaft blieb sehr groß. Bald waren drei Garagen bis zur Decke mit Spenden vollgestapelt. Auch Kinder spendeten uns Spielzeug. Wir lagerten die Spenden in einer der Garagen in unserem Anwesen im Ortsteil Dorf. Es kam dann zu einer Zusammenarbeit mit Walter und Renate Ranz vom Samariterdienst in Bad Säckingen und später mit der Hilfsorganisation „Help World“. Zweimal im Jahr brachten wir unsere Hilfsgüter nach Bad Säckingen, von wo aus Transporte zu den Hilfsbedürftigen organisiert und zusammengestellt wurden.

Spiegelhalter: Ein Kind brachte einen Teddy und bat: „Sagt dem neuen Besitzer, er soll gut auf meinen Teddy aufpassen“.

Wohin gingen die Transporte?

Schmidt: Der größte Teil der Hilfsgüter ging in Kranken- und Behindertenheime, in Waisenhäuser und für Straßenkinder in osteuropäischen Ländern, vereinzelt auch nach Afrika. Und einmal spendeten wir nach dem großen Elbe-Hochwasser im Jahr 2002 einige Kisten Bernauer Spielzeug an einen zerstörten Kindergarten in Dresden.

Bernau „Für Bernau ist das im Moment noch kein Drama“, sagt Bürgermeister Alexander Schönemann über die finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise Das könnte Sie auch interessieren

Haben Sie das alles alleine geschafft?

Spiegelhalter: Familienmitglieder und Freunde packten mit an, wenn es galt, die Hilfsgüter für den Transport nach Bad Säckingen zu verladen. Und örtliche Firmen stellten uns Transporter kostenlos zur Verfügung.

Und was bleibt nach so vielen Jahren besonders in Erinnerung?

Schmidt: Ein besonderes Highlight war in der Kleiderkammer immer das Geschenkzimmer vor Weihnachten. Wir haben das ganze Jahr Spielzeug gesammelt. Vor Weihnachten durften sich die Kinder etwas aussuchen und Eltern, die kein Geld für Geschenke hatten, fanden auch immer etwas für ihre Kinder.

Wie viele Transporte gab es?

Spiegelhalter: Insgesamt waren es seit 2003 32, der letzte Transport fand im Herbst 2019 statt.

Was hat sie all die Jahre motiviert?

Spiegelhalter: Uns war es immer wichtig, zu helfen und auch der Bevölkerung die Möglichkeit zu geben, brauchbare und gut erhaltenen Sachen für einen guten Zweck zu spenden.

Schmidt: Und natürlich hat die Arbeit auch Spaß gemacht gemacht, etwas Besonderes waren dabei die vielen Gespräche mit den Menschen. Mit unserer Tätigkeit verbinden wir viele schöne Erinnerungen.