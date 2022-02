Bernau vor 3 Stunden

Die Schwarzwald-Premiere des Skitty Cup Alpin fand in Bernau statt

Bei der neuen Rennserie des DSV, Skitty Cup Alpin, gingen in Bernau 70 Nachwuchsläufer an den Start. Die Skizunft Bernau richtete die Veranstaltung am Hofeck-Lift aus.