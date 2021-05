von Christiane Sahli

Der katholische Kirchenchor Bernau hat eine neue Leiterin: Iris Tjoonk hat den Taktstock von Ursula Wäschle-Weiger übernommen. Die 28-Jährige ist ausgebildete Barock­posaunistin und verfügt über eine mehrjährige Erfahrung als Dirigentin. Die Übernahme eines Chors während der Corona-Pandemie sei für sie eine Herausforderung, sagt die Musikerin. Dadurch biete sich aber auch die Möglichkeit, die Sängen im Rahmen von Scholasingen in kleineren Gruppe kennenzulernen.

Musik gehört von klein auf zum Leben der Niederländerin Iris Tjoonk, die in der Grenzregion zu Emmerich aufgewachsen ist. Mit acht Jahren lernte sie Blockflöte, eine Jahr später kam die Posaune hinzu. Da sie die tiefen Töne liebt, war Kontrabass ihr favorisiertes Instrument, nur dazu war sie zu klein. Also probierte sie weitere Instrumente aus und ihre Wahl fiel auf die Posaune.

Mit Ehrgeiz

Der Posaunenlehrer sei damals der Meinung gewesen, sie sei für dieses Instrument ungeeignet, erinnert sie sich. Aber Iris Tjoonk setzte ihren Ehrgeiz darein, ihm das Gegenteil zu beweisen. Und schon bald zeigte sich, dass die Wahl gut war, wie sie sagt. Mit zehn Jahren folgten Klavier- und Kompositionsunterricht und ein Jahr später war Tjoonk klar, dass sie professionelle Musikerin werden will. Darüber hinaus spielte die junge Musikerin in einem Jugendsinfonieorchester, für das sie auch ein Stück komponierte, das immer wieder aufgeführt wurde, unter anderem auch im Musikverein Wien.

Die weitere Ausbildung

Mit 16 wurde Iris Tjoonk als Jungstudentin mit den Fächern Posaune und Komposition an der Musikhochschule in Amsterdam angenommen, auch Dirigieren stand auf dem Lehrplan. Nach einem Wechsel an das Konservatorium in Utrecht stieg Tjoonk auf Barockposaune um, ihr Masterstudium absolvierte sie erfolgreich in Bremen. Im Laufe ihres Studiums stand auch ein C-Kurs für Kirchenmusik mit Hauptfach Orgel an. Während ihrer Zeit in Bremen leitete die jungen Musikerin mit viel Freude den Posaunenchor einer Kirchengemeinde und engagierte sich auch darüber hinaus in der Gemeinde.

Die Stellensuche

Nach Abschluss des Masters bemühte sich Iris Tjoonk erfolgreich um einen der wenigen Studienplätze für ein Spezialisierungsstudium für historische Posaune in Basel und lebt inzwischen in der Nähe von Schopfheim. Wegen ihrer starken Bindung an die Kirche war für Iris Tjoonk klar, sich um eine nebenberufliche Stelle als Musikerin in einer Kirchengemeinde zu bemühen. Im Internet stieß sie auf das Stellengesuch aus Bernau und beschloss, sich zu bewerben, da die Stelle genau ihren Vorstellungen entsprach.

Der Beginn

Schon drei Tage später erfolgte eine Einladung zum Vorstellungsgespräch und Anfang Mai trat sie nun die Stelle an. Einen Chor während der Corona-Pandemie zu übernehmen, sei eine Herausforderung, sagt Iris Tjoonk. Aber der Situation kann sie auch etwas Gutes abgewinnen: Da die Chormitglieder in wechselnder Besetzung in einer kleinen Schola in den Gottesdiensten mitwirken, gibt dies der jungen Dirigentin die Möglichkeit, die Sänger und ihren Leistungsstand in kleinem Rahmen besser kennenzulernen.

Die Pläne

Sobald es wieder möglich sei, könnten Proben eventuell im Freien stattfinden. Auch Digitalangebote kann sie sich vorstellen. Das Repertoire soll die ganze Bandbreite von alter bis moderner Musik umfassen. Eines ist Tjoonk ganz wichtig: Sie wolle die Sänger fordern, aber nicht überfordern. Und auch junge Menschen möchte sie an den Chor heranführen. „Singen ist nicht nur ein Zeitvertreib, es bringt der Seele etwas, gibt Kraft“, so die Dirigentin, die auch immer wieder Orgeldienste übernehmen wird.