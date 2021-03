von sk

Den Hans-Thoma-Preis des Landes erhält in diesem Jahr die Künstlerin Ulrike Ottinger. Die Geehrte sei „eine Künstlerin mit internationaler Strahlkraft, die ein ungeheuer reiches und vielfältiges Lebenswerk geschaffen hat“, wird die Kunststaatssekretärin Petra Olschowski in einer Pressemitteilung zitiert. Die Preisverleihung mit Ausstellungseröffnung soll am 15. August in Bernau stattfinden.

Mit der Auszeichnung würdige das Land Baden-Württemberg das Lebenswerk der Filmemacherin, Fotografin und Malerin. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert. Ulrike Ottinger sei eine Persönlichkeit, „die in ganz verschiedenen Kunstgenres Werke von internationaler Gültigkeit geschaffen hat: in der Filmkunst, der Fotografie und auch in der Malerei. In Zeiten, in denen die Kunst vor allem von männlichen Protagonisten geprägt war, gelang es ihr gegen alle Konventionen, einen sehr eigenständigen und bildstarken Stil zu entwickeln, der bis heute aktuell und für viele Künstlerinnen und Künstler inspirierend ist“, sagte Petra Olschowski. Seit 2019 ist sie Mitglied der Academy of Motion Picture Arts and Sciences, die jährlich die Academy Awards („Oscars“) verleiht. Ulrike Ottinger ist 1942 in Konstanz geboren und lebt heute in Allensbach am Bodensee.