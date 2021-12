von Sebastian Barthmes

Die Gemeinde Bernau will ein neues Feuerwehrgerätehaus bauen. Entstehen soll das Gebäude auf einem gemeindeeigenen Grundstück im Gewann Tannenloch. Den Planungsauftrag für den Bebauungsplan, der für das Projekt benötigt wird, hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Zuvor hatte bereits der Gemeindeverwaltungsverband St. Blasien die Änderung des Flächennutzungsplans für dieses Vorhaben auf den Weg gebracht.

Das bestehende Feuerwehrgerätehaus habe aufgrund seines Alters – es wurde vor circa 50 Jahren gebaut – seine Defizite, erläuterte Bürgermeister Alexander Schönemann. Schon zwei Feuerwehrbedarfspläne hatten aufgelistet, was alles notwendig wäre, um für die Feuerwehr eine zeitgemäße Unterkunft zu schaffen. Klar sei, dass eine Sanierung kaum günstiger als ein Neubau wäre. Dieser würde aber nicht nur eine Ausstattung auf dem Stand der Technik, sondern auch einen viel besseren Standort haben, betonte Schönemann. Das wertvolle Grundstück mitten im Ortsteil Innerlehen könnte dann auch anders genutzt werden.

Wie wichtig ein zentraler Standort und eine gute Ausstattung für die Feuerwehr sind, hätten die beiden Großbrände in den vergangenen Jahren gezeigt, erklärte der Bürgermeister weiter. Und zentraler als der jetzt ausgewählte Standort könne kaum ein Grundstück in der Gemeinde Bernau sein, fügte er an. Außerdem liege er eben nicht im Ort, beim Ausrücken werden Anwohner dann auch nicht mehr gestört. Weil sich die Fläche aber im Außenbereich befindet, muss auch der Flächennutzungsplan für die betroffenen 0,7 Hektar geändert werden, um die Bebauung zu ermöglichen. Derzeit ist das Grundstück als Parkanlage gekennzeichnet, in Zukunft soll es als Gemeindebedarfsfläche für die Feuerwehr ausgewiesen werden.

Im Vorfeld hat ein Architekt geprüft, ob auf dem Areal ausreichend Platz für ein Feuerwehrhaus vorhanden ist. Geklärt wurde auch die Frage, wie es mit der Hochwassergefahr aussieht, da das Grundstück an der Bernauer Alb liegt. Die Hochwasserkarte zeige, dass keine Überflutungsgefahr bestehe, sagte Bürgermeister Schönemann. Wenn die Alb an dieser Stelle über die Ufer treten sollte, wäre die gegenüberliegende Seite betroffen. Einstimmig befürwortete der Gemeinderat den Aufstellungsbeschluss für das Gebiet „Feuerwehr Bernau“ und die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung. Der Planungsauftrag ging an die Stadtbau Lörrach, die auch die Änderung des Flächennutzungsplans übernimmt.