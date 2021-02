von Sebastian Barthmes

Ein neues Feuerwehrfahrzeug wird die Gemeinde Bernau bestellen: Die Einsatzmannschaft soll statt eines 30 Jahre alten Tanklöschfahrzeuges einen modernen Gerätewagen-Transport nutzen können. Die Notwendigkeit der Ersatzbeschaffung wird von allen Gemeinderäten anerkannt, angesichts der finanziellen Situation haben dennoch drei Gemeinderatsmitglieder der Bestellung zum jetzigen Zeitpunkt nicht zugestimmt.

Der Ersatz

Der alte Unimog, Baujahr 1983, habe in der Vergangenheit sehr gute Dienste geleistet, sagte Bürgermeister Alexander Schönemann in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am Montagabend im Kurhaus. Der Ersatz des Fahrzeuges stehe schon seit mehreren Jahren im Feuerwehrbedarfsplan – immer wieder musste die Gemeinde den Kauf aus finanziellen Gründen verschieben. Nun solle es aber endlich soweit sein, sagte der Bürgermeister, nicht zuletzt die zwei Großbrände in der jüngsten Vergangenheit hätten die Notwendigkeit eines neuen Einsatzfahrzeuges unterstrichen.

Mehrere Mitglieder um Feuerwehrkommandant Edin Muslic hatten den Leistungskatalog für die Ausschreibung erarbeitet und die drei eingegangenen Angebote mit der Hilfe eines Punktesystems ausgewertet. Das günstigste Angebot stammt schließlich vom Unternehmen Metallbau Schneider/Logiroll aus Herbstein in Hessen: rund 177.895 Euro sollen das Fahrgestell und der Aufbau kosten.

Die „unschöne Sache“ bei dem Projekt sei, dass auch das günstigste Angebot über der Kostenschätzung (140.000 Euro) von vor gut einem Jahr liegt, sagte der Bürgermeister. Die Feuerwehr soll ein Fahrzeug mit einem Kofferaufbau auf einem Iveco Daily-Fahrgestell erhalten.

Die positiven Argumente

„Ich finde das Fahrzeug sinnvoll, man kann viel damit machen“, sagte Gemeinderat Pirmin Spiegelhalter. Durch den Verkauf des alten Feuerwehr-Unimogs könne man die Differenz zwischen Kostenschätzung und Kaufpreis noch reduzieren. Außerdem sei bereits ein Zuschuss in Höhe von 25.500 Euro aus der Fachförderung zugesagt, antwortete Bürgermeister Alexander Schönemann auf eine entsprechende Frage von Liane Schmidt.

Der Zeitplan

Wann das Fahrzeug wohl im Bernauer Feuerwehrgerätehaus steht und einsatzbereit ist? Genau könne man das nicht sagen, sagte Kommandant Edin Muslic. Keines der Unternehmen, das ein Angebot abgegeben hat, wollte zusagen, den neuen Gerätewagen in weniger als zwölf Monaten liefern zu können. Sobald die Bernauer Bestellung dem Aufbauhersteller vorliege, werde dieser das Fahrgestell (Iveco Daily mit Doppelkabine) bestellen und nach dessen Lieferung dann mit dem Aufbau beginnen.

Er sei für eine gute Ausrüstung der Feuerwehr, sagte Armin Spitz. „In der aktuellen Situation halte ich es für sinnvoll, zu warten“, sagte er mit Blick auf die kritische Finanzsituation der Kommune. Gemeinderatskollege Friedhelm Bork stimmte ihm zu. Man habe den Kauf immer wieder verschoben. Und gerade in einer schwierigen Zeit wolle man nun das Feuerwehrfahrzeug bestellen. Andererseits habe die Kommunalaufsicht den Haushalt und damit auch die für den Kauf eingeplanten 140 000 Euro genehmigt. Deshalb sei es natürlich schwer, gegen den Kauf zum jetzigen Zeitpunkt zu argumentieren.

Die Entscheidung

„Wir brauchen das Fahrzeug“, sagte daraufhin Matthias Schweizer. Dass der Kaufpreis über der Kostenschätzung liege, zeige, wie stark sich so eine Investition binnen eines Jahres verteuert – das Feuerwehrfahrzeug müsse Priorität haben. Würde man jetzt nicht bestellen, gingen auch die zugesagten Zuschüsse verloren, sagte Schönemann. Mit sieben Ja-Stimmen, zwei Enthaltungen und einer Ablehnung beschloss der Gemeinderat die Bestellung des Gerätewangens-Transport.