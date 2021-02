von Sebastian Barthmes

Bernau soll zwei Fachmärkte bekommen. Ein Investor hat für das geplante Vorhaben eine Bauvoranfrage an die Gemeinde gestellt. Kontrovers haben die Mitglieder des Gemeinderates das Vorhaben in der jüngsten öffentlichen Sitzung diskutiert, aber der Voranfrage schließlich mehrheitlich zugestimmt. Zahlreiche Bürger verfolgten die Diskussion im Kurhaus.

Die Gestaltung der Fläche

Das Thema beschäftigt die Bernauer: Es sei wohl das größte Publikum in einer Gemeinderatssitzung seit seinem Amtsantritt, sagte Bürgermeister Alexander Schönemann. Ein Investor möchte auf zwei Grundstücken im Gewerbegebiet Weierle ein Gebäude für zwei Märkte bauen, erläuterte er. Auf der nördlicheren Teilfläche soll ein Parkplatz mit rund 75 Stellplätzen angelegt werden, das Gebäude soll auf der südlichen Teilfläche entstehen. Das Areal liegt an der Todtmooser Straße (L 146) und der Gewerbestraße. Auf dem einen betroffenen Grundstück befinden sich das Samariterlager und auch Wohnungen, auf dem anderen Grundstück steht unter anderem ein Imbisswagen.

Die Verkaufsflächen

Ein Markt soll eine Verkaufsfläche von ungefähr 790 Quadratmetern erhalten, der zweite Markt werde über eine Verkaufsfläche von circa 500 Quadratmetern verfügen. Da Bernau kein Unterzentrum sei, dürfe die Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern nicht überschritten werden. Das bedeute, dass die beiden Märkte auch in Zukunft nicht verbunden werden könnten, erläuterte Schönemann.

Netto als ein Mieter

Auf den Plänen, die dem Gremium und dem Publikum gezeigt wurden, war einer der zukünftigen Mieter erkennbar: Offenbar, so Schönemann, solle eine Filiale des Discounters Netto in dem größeren Markt, der zur Todtmooser Straße hin liegt, eingerichtet werden. Für den zweiten Markt verhandle der Investor wohl derzeit mit Interessenten.

Die Vorteile

„Ich war überrascht“, als der Investor ihm von der geplanten Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes berichtete, sagte der Bürgermeister. Er halte den Plan „für einen sehr positiven Entwicklungsschritt für unser Gewerbegebiet“. Die Netto-Filiale – der Discounter ist ein Edeka-Tochterunternehmen – werde 4500 Artikel im ständigen Sortiment führen, bei anderen Discountern in der Region seien es 2200 Artikel. Vorgesehen sei wohl auch eine Bäckereifiliale mit Café.

Samariterlager muss weichen

Das Projekt schaffe ein zusätzliches Angebot für die Bernauer, sagte Schönemann und ergänzte: „Ich sehe das als Chance“ für die Gemeinde. Es plage ihn aber, dass das dort untergebrachte Samariterlager seine Bleibe verlieren werde. Die Einrichtung müsse unbedingt in Bernau gehalten werden, weshalb die Gemeinde bei der Suche nach einem neuen Domizil helfen wolle. Auch für die Bewohner seien Alternativen nötig.

Konkurrenz

Freude über das geplante Projekt und auch Ablehnung brachten die Gemeinderatsmitglieder zum Ausdruck. Er habe sich umgehört und nur Zustimmung erfahren, sagte Matthias Schweizer. Ein neuer Markt wäre natürlich eine Konkurrenz zu bestehenden Geschäften, die hoffentlich weiter bestehen könnten. Vom Parkplatz und möglicherweise auch von öffentlich zugänglichen Toiletten könnte die Gemeinde mit Blick auf den nahe gelegenen Hochtalsteig zusätzlich profitieren.

Widerspruch zum Image

Ganz anders beurteilt Friedhelm Bork das die mögliche Ansiedlung eines Nettomarkts: Bernau stehe für Nachhaltigkeit, Direktvermarktung, Regionalität – ein Discounter, der beispielsweise die Milch sehr günstig anbiete, passe nicht zum Image. „Markt ja, aber nicht so einer“, fasste er seine Meinung zusammen. Zudem gehe es um die Existenz der bestehenden kleinen Geschäfte. Er finde, bei einer so wichtigen Entscheidung müssten die Einwohner einbezogen werden. Deshalb stellte er den Antrag, die Entscheidung über die Bauvoranfrage so lange zu vertagen, bis die Bürgerbeteiligung in ausreichendem Maße stattgefunden hat.

„Ein anderer Markt wäre mir lieber“, aber die Chance sollte man nutzen, sagte Stefan Spitz. Auch wenn die Grundversorgung derzeit gesichert sei, wisse man nicht, ob es bei den kleinen Geschäften Nachfolgeregelungen geben werde. Deshalb sei es nicht gut, den Markt abzulehnen, sagte Daniel Goos.

„Für mich ist es ein Imageverlust“, sagte Liane Schmidt, der Markt passe nicht zu Bernau. So ein großer Konkurrent würde es den Betreibern der kleinen Geschäfte erst recht erschweren, Nachfolger zu finden. Armin Spitz fragte, ob ein zusätzlicher Markt sinnvoll sei, wo doch die großen Geschäfte in der Region stark erweitert haben oder erweitern wollen. Er glaube auch, dass andere Gewerbebetriebe Interesse an den Flächen haben könnten. Spitz bezweifelt auch, dass ein Discounter zu einem Premium-Urlaubsort passe. Alle Ratsmitglieder waren sich aber einig, dass ein Alternativstandort für das Samariterlager gefunden werden müsse.

So geht es weiter

Bei der Bauvoranfrage handle es sich um eine baurechtliche Angelegenheit, die Gemeinde müsse sich bei Entscheidungen an Fristen halten. Der Antrag von Friedhelm Bork könne deshalb nicht berücksichtigt werden – das Projekt sei dort rechtlich zulässig, auch wenn man positive und auch negative Folgen einer Ansiedlung erwarte oder befürchte. Fünf Ratsmitglieder stimmten der Bauvoranfrage zu, vier lehnten sie ab. Nun wird das Baurechtsamt im Landratsamt Waldshut über die Zulässigkeit befinden.