von Christiane Sahli

Den Tourismus weiterentwickeln und dabei das Gleichgewicht zwischen den Bedürfnissen der Menschen vor Ort und der Gemeinde einerseits und dem Tourismus anderseits herzustellen, wird eine der Aufgaben von Matthias Wendle sein, seit Anfang des Monats nicht nur Tourismuschef in Bernau, sondern auch für das Marketing verantwortlich. Zunächst gilt es aber für den Betriebswirt, sich einzuarbeiten, sein Vorgänger Wolfgang Baur steht ihm dabei zu Seite.

Matthias Wendle ist neuer Tourismuschef in Bernau. | Bild: Christiane Sahli

Kultur- und Freizeitmanagement liegt Matthias Wendle, der aus Endingen am Kaiserstuhl stammt, schon lange am Herzen. Daher entschloss er sich zu einem Studium der Betriebswirtschaft in Künzelsau mit genau diesem Schwerpunkt. Während des Studiums war Wendle als studentische Aushilfe beim Herder-Verlag tätig und übernahm dort nach seinem Diplom die Verantwortung für den Bereich Marketing.

Während dieser Tätigkeit sei er stark auf digitalem Weg unterwegs gewesen, sagt Wendle. Aber was zog den Kaiserstühler nun in den Schwarzwald? „Schauen Sie aus dem Fenster“, antwortete er augenzwinkernd. Es sei herrlich, in „dieser wunderschönen Landschaft arbeiten zu können“, das Bernauer Hochtal sei einzigartig. Und: „Es es ist sehr reizvoll, für diesen Ort den Tourismus weiterentwickeln zu dürfen.“ Dabei nimmt Wendle auch den Weg von Freiburg, wo er mit seiner Ehefrau und den beiden Kindern lebt, in Kauf.

Eine der Aufgaben von Wendle wird es sein, den Tourismus weiterzuentwickeln. Ein Anliegen sei es dabei sowohl Bürgermeister Alexander Schönemann als auch ihm, ein Gleichgewicht zwischen Einheimischen und Gemeinde einerseits und dem Tourismus andererseits herzustellen, sagte er.

Hauptaufgabe ist aber zunächst eine Bestandsanalyse: Wo steht Bernau? Wie ist der Wettbewerb? Wie sieht der Markt aus? Es gelte, gemeinsam mit Bürgermeister und Gemeinderat zu überlegen, wo man hinwolle und daraus Handlungsperspektiven zu entwickeln, erklärt Wendle.

Die Aufgaben

Als eine aktuell anstehende Aufgabe nennt er die Auswahl der Beschilderung für einen neuen Wanderpfad. Auch über das Thema Wintersportkonzept wird man sich über kurz oder lang Gedanken machen. Und dann gibt es auch das derzeit allgegenwärtige Thema Corona: Insoweit gelte es, ein coronasicheres Angebot für Tagestouristen zu machen und den Tourismus so weit am Leben zu halten, dass man nach der Corona-Zeit ohne Vorlauf wieder durchstarten kann. Auch die schwierige Situation in Gastronomie und Hotellerie will Wendle in den Blick nehmen. Was brauchen die Gastgeber? Wo kann die Gemeinde unterstützen?

Einarbeitung

Dies werden Themen sein, um die er sich kümmern will. Unterstützung erfährt Wendle in der Einarbeitungsphase von seinem Vorgänger Wolfgang Baur, der 44 Jahre Tourismuschef von Bernau war. „Er ist ein wandelndes Tourismuslexikon, ich verstehe mich momentan als Lehrling“, sagt Wendle anerkennend.

Unterstützung

„Ich bin froh und dankbar, hier zu sein. Ich habe viel Lust, etwas für Bernau zu tun“, lautet das erste Fazit des neuen Tourismuschefs. Für die neuen Kollegen findet Wendle lobende Worte. Er sei herzlich begrüßt worden und spüre viel Interesse und Offenheit, die Zusammenarbeit im Rathaus sei toll. Und: „Ich bekomme momentan nicht genug von Bernau.“