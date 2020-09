von Christiane Sahli

Altbürgermeister Rolf Schmidt ist neuer stellvertretender Vorsitzender des Fördervereins Bernauer Museen. Er ist in der Hauptversammlung als Nachfolger von Edwin Baur gewählt worden, der aber weiterhin für die Kassenführung im Förderverein verantwortlich sein wird. Neue Beisitzer sind Franz Kaiser und Liane Schmidt, das neu geschaffene Amt des Beisitzers Mitgliederverwaltung übernahm Inge Waldschmidt.

Der Verein wird der Gemeinde einen Zuschuss von 15.000 Euro für dringend erforderliche Reparaturarbeiten am Gebäude des Heimatmuseums Resenhof zur Verfügung stellen.

Für die Hans-Thoma-Preisträgerausstellung wird ein Multimedia-Guide entstehen, für das Projekt digitaler Wandel in nicht staatlichen Museen im ländlichen Raum in Baden-Württemberg wurde das Hans-Thoma-Kunstmuseum als eines von vier Museen im Land ausgewählt. Der digitale Guide wird eine Art Chatverlauf simulieren, wobei der Künstler auf verschiedenen Gesprächssträngen interviewt werden kann. Die Antworten erhalten die Fragesteller als Textnachricht, Audiodatei oder in Form von Bildern. Der Prototyp des Guides soll ab dem 6. Oktober zu Testzwecken im Museum zur Verfügung stehen.