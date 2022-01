von Sebastian Barthmes

Mit einem neuen Magazin wird die Gemeinde Bernau in den kommenden Jahren für einen Urlaub im Thoma-Tal werben. Bildete das Magazin bislang eine Einheit mit dem Gastgeberverzeichnis, hat Tourismuschef Matthias Wendle jetzt ein neues, kostengünstigeres Konzept vorgelegt, für das sich der Gemeinderat ebenfalls entschieden hat.

Moderne Gestaltung, ansprechende Fotos, hochwertiger Gesamteindruck – das neue Urlaubsmagazin soll für die Gemeinde Bernau werben. Das im DIN-A4-Format hergestellte Heft besteht aus 32 Seiten und einem „schönen, wertigen Umschlag“, sagte Wendle. Zusätzlich zu Texten und Überschriften, die Urlaubsgefühle wecken sollen, und dem überarbeiteten Farbenkonzept sind an verschiedenen Stellen QR-Codes platziert. Über diese können die Leser beispielsweise auf Filme oder die Bernauer Internetseite geleitet werden. Das Bernau-Logo wurde leicht angepasst, erläuterte Matthias Wendle, und ein stilisiertes Trachtenmädchen an unterschiedlichen Stellen ins Layout eingearbeitet. Anzeigen wurden thematisch zusammengefasst.

25.000 Exemplare des Magazins werden gedruckt, die dann mindestens zwei Jahre reichen sollen, wie Wendle in der jüngsten Gemeinderatssitzung erläuterte. Zusätzlich wird das 16-seitige Gastgeberverzeichnis auf dünneres Papier und in einem geringfügig kleineren Format hergestellt. 7000 Exemplare sollen davon gedruckt werden. Die Auflage müsse nur für circa ein Jahr ausreichen. Das Verzeichnis wird in die letzte Seite des Magazins eingelegt.

Das neue Konzept – Trennung von hochwertig produziertem Imagemagazin und günstiger hergestelltem Vermieterverzeichnis – sei kostengünstiger, erläuterte Wendle. Das Magazin, mit dessen Inhalt man die Vorzüge des Urlaubsortes hervorheben wolle, bleibe länger aktuell. Man könne es also möglicherweise über mehrere Jahre verwenden. Das Gastgeberverzeichnis müsse, beispielsweise aufgrund sich ändernder Preise, hingegen in kürzeren Abständen aktualisiert werden.

Bislang bildeten der Magazinteil und das Verzeichnis eine Einheit – das hochwertige Heft wurde mit einer Auflage von 35.000 Exemplaren geplant. Unter anderem als Folge des coronabedingten Einbruchs der Übernachtungszahlen müssen nun ungefähr 10.000 Exemplare des alten Urlaubsmagazins entsorgt werden, da verschiedene Angaben nicht mehr aktuell sind. Die Planung sei damals realistisch gewesen, die Entwicklung habe man nicht voraussehen können, antwortete der Tourismuschef auf eine Frage aus dem Gremium.

Zwar habe man sich nun für ein kostengünstigeres Konzept entschieden, die „unglaublich hohen Papierpreise“ treiben die Herstellungskosten dennoch nach oben. Sechs Druckereien hatte die Gemeinde um Angebote gebeten, günstigste Bieterin ist die Druckerei Siggset in Albbruck. Die Verknüpfung von Druckprodukt und digitalen Kanälen durch die QR-Codes lobten die Ratsmitglieder. Auch die Aufmachung und die Trennung von Magazin und Gastgeberverzeichnis überzeugten.

Die Präsentation im Internet werde immer wichtiger. Gefragt wurde: Brauche man da überhaupt noch ein gedrucktes Heft? Ein Heft sei immer noch wichtig, sagte der Tourismusleiter. Gerade ältere Urlauber informierten sich über Prospekte. Liege das Bernauer Magazin zum Beispiel auf dem Wohnzimmertisch und man gehe immer wieder daran vorbei, sorge das für Erinnerung und führe vielleicht auch zur Buchung eines Aufenthaltes im Thoma-Tal. „Im touristischen Bereich haben solche Magazine noch einen großen Nutzen“, erklärte Matthias Wendle.