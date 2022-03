von Ulrike Spiegelhalter

Auf den letzten Schneeresten, aber dennoch auf gut präparierter, wenn auch teilweise eisig-harter Spur, fand zum Abschluss der nordischen Rennsaison am Samstag der 37. Rechberg-Pokal-Langlauf im Bernauer Loipenzentrum Rot-Kreuz-Loipe statt. 184 Sportler waren am Start.

Mit großem Einsatz hatten die Langlauffreunde Rot-Kreuz-Loipe für gute Wettkampfbedingungen gesorgt. Die Helfer hatten die fehlenden Schneemassen vom Roten Kreuz zum Loipenzentrum befördert. Mit Schaufeln schafften es die vielen helfenden Eltern und ihre Kindern, den Schnee an prekären Stellen auf der Taubermoos-Spur zu verteilen. Von den 206 gemeldeten Teilnehmern gingen schließlich 184 Langläufer aus dem gesamten Schwarzwald pünktlich um 10 Uhr an den Start. Nur die heimischen Sportler hatten sich etwas rar gemacht – 18 Teilnehmer aus Bernau und drei aus Todtmoos waren am Start und sie erreichten zum Teil sehr gute Platzierungen.

Das größte Kontingent stellten wiederum die Schülerklassen, die wie alle Teilnehmer im Einzelstart jeweils in 20 Sekunden Abstand und im klassischen Stil auf die verschieden langen Strecken geschickt wurden.

Holzpokal in Schneeflockenform

Bald nach dem letzten Zieleinlauf fand die Siegerehrung vor dem Loipenhaus statt. Nach der Begrüßung aller Teilnehmer durch Herbert Köpfer, Präsident der Ski-Zunft Bernau, nahm Georg Baur, nordischer Beauftragter des Vereins und Chef des Wettkampfes, die Siegehrung vor. Für die drei Schnellsten jeder Klasse, die aufs Siegertreppchen durften, gab es wie immer die für Bernau typischen, in Schneeflockenform gedrechselten Holzpokale. Alle Schüler freuten sich zudem über die schon seit Jahren traditionelle Tafel Schokolade. Die ebenfalls in Bernau kunstvoll geschnitzten Wanderpokale für die beiden Teilnehmer mit Tagesbestzeit bekamen Milena Maier (WSG Feldberg) und Jakob Kuß (Ski-Zunft Brend).

Beim Pokallanglauf wurden auch die Sieger des Peltonen-Cups von Armin Spitz ermittelt, der von dem erfolgreichen Langläufer ins Leben gerufen und gestiftet wurde. Zum Abschluss der Veranstaltung gab es noch für alle Teilnehmer eine nach Startnummern ausgeloste Tombola mit von Sponsoren gestifteten, meist sportlich orientierten Preisen, bevor sich alle Wintersportler und deren Begleitpersonen nach dem erfreulichen Winterabschluss auf den Heimweg machten.