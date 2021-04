von Sebastian Barthmes

Erfreulich gewesen sind die Tourismusbilanzen in den vergangenen Jahren in Bernau. Dann kam die Corona-Pandemie und Matthias Wendle legte in seinem ersten Bericht als Tourismuschef der Gemeinde das Ergebnis eines schwierigen Jahres dar. Doch die Prognose sei positiv, hörten die Mitglieder des Gemeinderats in der jüngsten öffentlichen Sitzung.

Zukunft des Tourismus Wie soll sich der Sommer- und Wintertourismus in Bernau weiterentwickeln, welche Stärken hat die Gemeinde, wo ist Ausbaupotenzial vorhanden? Der Gemeinderat werde sich mit solchen Fragen und Ideen, die in der Touristinformation entwickelt werden, in nicht allzu ferner Zukunft befassen, sagte Bürgermeister Alexander Schönemann.

Den Auftritt in der Gemeinderatssitzung nutzte der neue Tourismuschef auch dazu, sich selbst und seine Ziele vorzustellen. Wendle sprach vom „Paradigmenwechsel Digitalisierung“. Dazu gehört beispielsweise das Sammeln und analysieren von Daten, um die touristische Ausrichtung der Gemeinde weiter zu verbessern.

Rückblick deutschlandweit

Vier Monate konnten im Jahr 2020 keine Gäste empfangen werden, sagte Wendle. Vor der Präsentation der Bernauer Bilanz stellte er die Tourismuszahlen für ganz Deutschland vor: Er berichtete über das Rekordtief bei Übernachtungen und große Verluste bei in- und ausländischen Gästen. Deutschlandweit lag der Rückgang der Übernachtungen bei 39 Prozent, bei den Gästeankünften gab es ein Minus von 48,6 Prozent.

Die Zahlen aus Bernau

Nicht so gravierend seien die Rückgänge in Bernau ausgefallen, sagte Wendle, aber: „Das tut uns auch weh.“ 34.162 Gästeankünfte gab es im Jahr 2020 (2019: 46.959), die Zahl der Übernachtungen lag bei 137.368 (2019: 173.486). Lag der Anteil der Gäste aus Deutschland bei den Ankünften im Jahr 2019 bei 68 Prozent und bei den Übernachtungen bei 70 Prozent, waren es 2020 bei den Ankünften und bei den Übernachtungen im Jahr 2020 jeweils 76 Prozent. Das Ergebnis „wirft uns ungefähr zehn Jahre zurück. Ich hoffe, dass wir nicht zehn Jahre brauchen, um wieder auf den Stand zu kommen“, sagte Wendle.

Die Bettenanzahl

Die Zahl der Betten ist von 2019 mit 2379 Betten auf 2303 Betten in 2020 gesunken. Weggefallen sind im vergangenen Jahr ein Gasthof, vier Ferienwohnungen, drei Privatzimmer sowie neun Zweitwohnungen, sagte Wendle, die Zahl der Hotels sei glücklicherweise stabil geblieben. Die acht Betriebe boten 330 Betten an, in Bernau gab es 2020 insgesamt 2303 Betten. In 62 Ferienwohnungen gab es 247 Betten, in Gästehaus und Schullandheim insgesamt 180 Betten.

Wendle geht davon aus, dass eine erhöhte Nachfrage nach Inlandsdestinationen noch circa zwei Jahre bestehen bleiben wird. Danach werde sich die Nachfrage „weitestgehend auf Normalmaß einpendeln“, schätzt der Tourismuschef.

Die Zahlen von 2020 „fand ich erstaunlich gut“, sagte Gemeinderat Friedhelm Bork. Die positive Entwicklung habe sich fast kontinuierlich fortgesetzt, wäre die Coronavirus-Krise nicht eingetreten.

Damit Bernau eine erfolgreiche Tourismusgemeinde bleibe, die mit ihrem Angebot die Wünsche der Urlauber erkennt und erfüllen kann, setze er auf einen Paradigmenwechsel, sagte Matthias Wendle. Er wolle den digitalen Wandel im Blick behalten und die örtlichen Betriebe so gut es geht begleiten. In Zukunft sollte man sich nicht mehr auf sein Bauchgefühl verlassen, was beim Gast ankommt, vielmehr sollten Daten analysiert und zur Optimierung genutzt werden.

In der Touristinfo werde deshalb eine gute Datenorganisation wichtig, um alle bekannten Daten entsprechend einsetzen zu können. Auch die Automatisierung wolle er vorantreiben, damit die Touristinformation freiwerdende Zeit für die Entwicklung neuer Konzepte und Angebote nutzen könne. Unter anderem treibe er die Digitalisierung des Meldewesens voran. Werden die gesammelten Daten richtig analysiert, wisse man besser, was sich der Gast wünsche, sagte Wendle. Natürlich gehöre auch die Suchmaschinenoptimierung der eigenen Internetseite zu den künftigen Aufgaben, damit mögliche Gäste die Gemeinde Bernau und das hier vorhandene Angebot auch gut finden können.