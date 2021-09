von Ulrike Spiegelhalter

Alice Albiez ist leidenschaftliche Chorsängerin – seit 65 Jahren. Seit sie als 15-jähriges Mädchen „auf Anordnung“ des damaligen Bernauer Pfarrers Jakob Bendel, wie sie schmunzelnd sagt, in den katholischen Kirchenchor eintrat, war sie ohne Unterbrechung Mitglied.

Der damalige Pfarrer habe verlangt, dass alle Schulabgängerinnen in den Kirchenchor eintreten, erinnert sich Alice Albiez. Üblich sei das damals auch gewesen, nach der Heirat nicht mehr im Chor mitzusingen. Sie war aber eine der wenigen Ausnahmen: Zusammen mit einer weiteren Sängerin hielt sie aber auch nach der Hochzeit dem Chor die Treue. Sie ist eine große Stütze für den Sopran, als Solistin hat sie zudem häufig die Zuhörer begeistert. Aber Gesangsunterricht habe sie nie gehabt, erzählt die langjährige Chorsängerin, sie hätte noch nicht mal richtig Noten lesen können. Sie habe sich auf ihr Gehör verlassen.

Drei Dirigenten und eine Dirigentin hat Alice Albiez in den 65 Jahren erlebt: In der Zeit leiteten Otto Berner, Fridolin Spitz, Ralph Mertens und in den vergangenen 31 Jahren Ursel Wäschle-Weiger den katholischen Kirchenchor. Sie ihrer Jugendzeit hat sie am Donnerstag einen festen Termin, nur der Ort der Probe hat sich geändert. Anfangs übte die Sänger auf dem Speicher des Pfarrhauses, erinnert sich Alice Albiez, vor etwa 40 Jahren wurde schließlich das Pfarrheim angebaut, und der Chor zog um. Neben den geistlichen Werken übte der Chor in den vergangenen Jahren auch weltliche und volkstümliche Lieder für die Auftritte bei Heimatabenden, beim Hans-Thoma-Tag und verschiedenen Jubiläen ein.

Musikalische Gestaltung der Gottesdienste

Heute bildet die musikalische Gestaltung von Gottesdiensten den Schwerpunkt. Dafür haben die Mitglieder des Kirchenchores auch moderne Lieder und Gesänge, häufig auch in anderen Sprachen, so in Englisch, Russisch und sogar afrikanische Sprachen, unter Leitung von Ursel Wäschle-Weiger einstudiert. Auftritte gibt es beispielsweise bei den Taizé-Gottesdiensten in der Feldberg-Kirche. Aber auch bei privaten Jubiläen ist der Chor zu hören.

Manches habe sich im Laufe der Jahre verändert, als besonders bedauerlich empfinde sie aber den durch die Corona-Krise bedingten Einschnitt: Auftritte und Proben waren lange nicht möglich, geprobt werden muss der Abstandsregeln wegen in der Kirche, weil das Pfarrheim dafür zu klein ist. Dennoch mache ihr das Singen im Chor immer noch viel Spaß, auch wenn sie kaum noch solistisch auftrete und von den Sängern und Sängerinnen aus ihren Anfangsjahren fast niemand mehr dabei sei.

Ihr außergewöhnliches Engagement für den Kirchenchor wurde auch durch mehrfache Ehrungen auf Diözesanebene anerkannt und gewürdigt.