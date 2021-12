von Christiane Sahli

Sport in fortgeschrittenem Alter ist aus verschiedenen Gründen wichtig, er unterstützt unter anderem das Herz-Kreislauf-System, fördert die Beweglichkeit und dient der Sturzprophylaxe. Der Bedeutung des Sports für die ältere Generation trägt die Skizunft Bernau mit mehreren Angeboten Rechnung. Auf dem Programm stehen Seniorengymnastik, Damengymnastik und Touren der E-Bike-Gruppe.

„Wer rastet, der rostet“, sagte einst Sebastian Kneipp. Und für Sport ist es nie zu spät. Davon weiß auch Petra Quermann-Weber, die in der Skizunft Bernau die Seniorengymnastik leitet, ein Lied zu singen. Seit 13 Jahren bietet sie zweimal jährlich, im Frühjahr und im Herbst, Seniorengymnastikkurse mit je zwölf Stunden an. Die Teilnehmer seien zwischen 65 und 90 Jahren alt.

Trainiert werden dabei Kraft, Geschicklichkeit und Koordination. Und auch Osteoporosegymnastik seht immer wieder auf dem Programm, sagt sie. Ein großes Thema sei zudem der Gleichgewichtssinn und die Balance, das entsprechende Training diene der Vorbeugung von Stürzen.

Allgemein dienten die Übungen der Erhaltung der Funktionen, die man im Alltag benötige und die es den Menschen ermöglichten, so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden zu leben. Corona hat das Training deutlich verändert, aber auch einen neuen Weg eröffnet, so die Übungsleiterin. Standen früher auch Tanz, Partnerübungen und Spiele auf dem Programm, müssen die Teilnehmer nun auf dem Platz bleiben. Für jeden wurden eigene Geräte angeschafft, die mit nach Hause genommen und wieder mitgebracht werden, sodass das Desinfizieren entfällt.

Der Start unter den neuen Bedingungen sei etwas holprig gewesen, aber inzwischen komme man gut zurecht, erklärte Petra Quermann-Weber. Das Training wurde von der Grundschule in das Kurhaus verlegt, ein großer Vorteil, dort sei die Akustik gut, Abstand könne eingehalten werden und man müsse nicht, wie in der Grundschule, die Stühle vom Gymnastiksaal über Treppen in die Klassenzimmer zurücktragen.

Die Seniorengymnastik der Skizunft Bernau wird nun auf Dauer im Kurhaus stattfinden, sie sei darüber sehr glücklich, so die Übungsleiterin. Und noch für etwas anderes ist sie dankbar, nämlich dass Bewegung überhaupt möglich ist und die Senioren sich treffen und miteinander reden können. Die Gymnastikstunde sei eine der wenigen Möglichkeiten dafür in der schweren Zeit.

30 bis 35 Frauen zwischen 50 und 70 Jahren treffen sich ganzjährig zur Damengymnastik mit Roswitha Köpfer. Die ausgebildete Übungsleiterin betreut diese Gruppe seit vielen Jahren. Beweglich zu bleiben und den Gleichgewichtssinn zu trainieren, nehme in zunehmendem Alter an Bedeutung zu, sagte sie. Auf dem Programm stehen unter anderem allgemeine Kräftigung mit und ohne Geräte, Stepp-Aerobic, die insbesondere der Koordination dient, Herz-Kreislauf-Training und Gleichgewichtsschulung. Wie bei Petra Quermann-Weber spielt auch bei Übungsleiterin Roswitha Köpfer Musik eine große Rolle. Denn: „Musik inspiriert und macht Spaß“, sagt die Leiterin der Damengymnastik.

Radfahren ist eine der Sportarten, die sich auch für Senioren eignet. Seit 16 Jahren bietet Franz Maier daher für die Skizunft Bernau eine Radsportgruppe für Senioren an. Mit E-Bikes brechen etwa 20 über 60-jährige Teilnehmer in der schneefreien Zeit wöchentlich zu Touren von 30 bis 40 Kilometern Länge auf, meist führen die Rundfahrten in die nähere Umgebung von Bernau. Aber auch Tagestouren, etwa Richtung Kaiserstuhl oder in die Schweiz, stehen immer wieder auf dem Programm.