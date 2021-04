von Sebastian Barthmes

Erstmals muss man auf Parkplätzen in Bernau Gebühren zahlen. Eine entsprechende Satzung hat der Gemeinderat in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung mehrheitlich beschlossen. Bewirtschaftet werden der Parkplatz am Loipenzentrum und der Wanderparkplatz Ankenbühl.

Die Anziehungskraft bestimmter Veranstaltungen ist mitunter nicht nötig, damit die Parkplätze zeitweise gut ausgelastet oder voll belegt sind. Deutlich wurde das auch im vergangenen Winter, als die Menschen aus der weiteren Region durch die geltenden Corona-Einschränkungen wenige Möglichkeiten hatten, etwas zu unternehmen – es zog sie ins Freie und oft nach Bernau.

Überfüllte Mülleimer

„Corona hat auch bei dem Thema für einen Schub gesorgt“, sagte Bürgermeister Alexander Schönemann in der Sitzung. Die schönen ländlichen Gebiete seien in den vergangenen Monaten gestürmt worden. Die Zahl der Besucher sei so groß gewesen, dass die Infrastruktur überfordert gewesen sei. Das sei durch überfüllte Mülleimer deutlich geworden. Während es über viele Jahre ausgereicht habe, einmal wöchentlich die Mülleimer zu leeren, müsse der Gemeindebauhof mittlerweile zwei oder manchmal sogar drei Müllrunden einplanen. Außerdem nage die starke Nutzung an der Substanz der Parkplätze, sagte der Bürgermeister. Der Parkplatz am Loipenzentrum etwa müsse in absehbarer Zeit repariert werden.

Die Entscheidung

Die Frage sei also gewesen, ob die Gemeinde die zusätzlichen Kosten einfach selber trage oder auch die Gäste daran beteilige. Insgesamt gehe der Trend auch im ländlichen Raum dahin, einen Beitrag für die Infrastrukturerhaltung zu erheben.

Gebührenpflichtig werden vorerst die beiden Parkplätze Steinernes Kreuz (Loipenzentrum), von wo man beispielsweise auch den beliebten Zauberwald erreicht, sowie Ankenbühl, der Ausgangspunkt für eine Wanderung auf dem Hochtalsteig ist.

Die Kosten

Gebührenpflichtig sind diese Parkplätze in Zukunft täglich von 8 bis 18 Uhr. Eine Stunde kostet einen Euro, maximal werden fünf Euro fällig. Damit orientiert sich die Gemeinde auch an der Preisstruktur in Menzenschwand. Insgesamt bis zu sechs Hinweisschilder, die 20 bis 100 Euro kosten können, werde man aufstellen müssen, sagte Schönemann auf eine entsprechende Frage von Gemeinderätin Liane Schmidt. Die zwei Parkscheinautomaten kosten netto fast 10.000 Euro. Dazu werden noch Kosten für einen Wartungsvertrag kommen. Außerdem müsse man eine Software für Ordnungswidrigkeiten anschaffen. Einmalig werde das 1400 Euro und monatlich 43 Euro kosten. Verwunderung löste die Information aus, dass das Softwareunternehmen auch eine Provision pro Ordnungswidrigkeit erhalte. Die Höhe des Verwarngeldes sei bundeseinheitlich festgelegt, erläuterte der Bürgermeister.

Die erwarteten Einnahmen

Ohne Kontrolle bringe die Festlegung von Parkgebühren nichts. Deshalb verhandle Bernau mit der Stadt St. Blasien über den stundenweisen Einsatz des Mitarbeiters des Gemeindevollzugsdienstes. Nach der Höhe der möglichen Einnahmen gefragt, sagte der Bürgermeister, realistisch seien sicher Einnahmen von insgesamt 30.000 bis 40.000 Euro. Für das Geld biete man den Gästen aber auch viel.

Anregungen

Ein anderes Konzept, vielleicht die Bitte um eine Spende, hätte Liane Schmidt lieber gesehen. Sie sieht auch kritisch, dass Einheimische die Gebühren auch zu zahlen haben. Doch bevorzugen könne man die Bernauer nicht, sagte Schönemann, das wäre wohl nicht rechtssicher. Allerdings werde man darüber diskutieren, ob Ehrenamtliche, die im Loipenzentrum zu tun haben (beispielsweise die Pistenraupenfahrer), einen Berechtigungsschein erhalten können, sagte Schönemann.