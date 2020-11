von sk

Die Schwarzwaldverein-Ortsgruppen sollen schwarzwaldweit zukünftig Ortsvereine heißen, so der Beschluss, den die Noch-Ortsgruppen anlässlich der Hauptversammlung in Konstanz gemeinsam gefasst haben. Eine Satzungsänderung auf Ortsebene soll bis zur nächsten Hauptversammlung vorgestellt und beschlossen werden. Erfahren hat man das vor Kurzem an der Hauptversammlung des Bernauer Schwarzwaldvereins. Sorgen bereiten hier die neuen Corona-Auflagen, über die der Vorstand demnächst beraten will.

