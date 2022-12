Eine Diskussion im Gemeinderat Bernau dreht sich um die Vertretbarkeit des Schneekanoneneinsatzes angesichts der Energiekrise. Am Ende wiegt der Tourismus schwerer als der Wunsch, zu sparen.

Die Skipisten will die Gemeinde Bernau in der kommenden Wintersaison beschneien. Auch für das Schneeskulpturenfestival im Februar sollen die Schneekanonen eingeschaltet werden. Doch die Entscheidung fiel dem Gemeinderat in der jüngsten Sitzung nicht