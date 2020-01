von Christiane Sahli

Was den Erfolg der Nachzucht von Tannen bei entsprechender Bejagung betrifft, ist das Jagdrevier Stöckerwald ein Vorbild. Vergangene Woche waren zwei niederländische Forststudenten bei Jagdpächter Wolfgang Steier, dem ehemaligen Förster des Reviers Mutterslehen, zu Gast, um sich über Waldbewirtschaftung und insbesondere die Weißtanne und ihre Wachstumsbedingungen zu informieren.

Südschwarzwald Nach der Absage des Schlittenhunderennens in Todtmoos: Wie gehen die Veranstalter großer Wintersport-Events in der Region mit der unsicheren Schnee-Situation um? Das könnte Sie auch interessieren

Zu wenig ist in den Niederlanden über die Weißtanne, die dort angesichts des Klimawandels ein Baum der Zukunft ist, bekannt, sagte Gregor Hartnack, der an der Van Hall Larenstein Fachhochschule in Velp nahe Arnheim Forst und Naturschutz studiert. Vertiefen will er sein Studium auf dem Gebiet Mensch und Natur. Rutger Koele absolviert derzeit ein Praktikum beim Kreisforstamt Waldshut, nach dem er sein Studium der Forstwirtschaft in Rottenburg fortsetzen will.

Weißtannen als Antwort auf den Klimawandel

Auch in den Niederlanden ist der Klimawandel ein Thema, sagte Hartnack, benötigt würden nun auch Baumarten wie die Weißtanne. Über diese sei in den Niederlanden aber nur wenig bekannt. Er möchte sich daher in Deutschland über diese Baumart informieren und seine Kenntnisse an die niederländischen Förster weitergeben, sagte er, die deutsche Forstwirtschaft sei mehr auf die Zukunft ausgerichtet als die niederländische.

St. Blasien Zwischen Klimawandel und Kultur: Der Jahresrückblick für die Region St. Blasien Das könnte Sie auch interessieren

Gerne möchte er von den Erfahrungen von Wolfgang Steier mit der Weißtanne profitieren, ein Kontakt, den Koele vermittelt hatte. Und bei Steier sind die beiden Studenten an der richtigen Adresse, denn er hat sich insbesondere in der Nachzucht von Weißtannen, die stark vom Wildverbiss betroffen sind, bei gleichzeitiger angemessener Bejagung, einen Namen gemacht.

Tannen sollen in Gruppen wachsen

In seinem Jagdrevier erklärte Steier, zum Teil anhand von Beispielen, vieles zum Thema Waldbewirtschaftung und zu den Bedürfnissen der Tanne. So erfuhren die Studenten, das die Tanne ein ausgeglichenes Klima, wie es im Wald herrscht, bevorzugt und daher auf Freiflächen mit in der Nacht tiefen und am Tag hohen Temperaturen Probleme hat. Auch hat es Vorteile, wenn Tannen in Gruppen wachsen, da dadurch die innen wachsenden Bäume stärker vor Wildverbiss geschützt sind. Ein weiterer Schutz vor Wildverbiss sind Vogelbeere und Schwarzer Holunder, die vom Wild bevorzugt werden, so Steiert weiter.

Bernau Satire rund um den Skisport präsentiert Karikaturist Thomas Zipfel derzeit in Bernau Das könnte Sie auch interessieren

Was die Waldverjüngung betrifft, bevorzugt der ehemalige Revierleiter die Verjüngung kleinerer Bereiche mit gemischten Baumgruppen, die dann im Laufe der Jahre zusammenwachsen mit der Folge eines stufigen, nicht einschichtigen Waldes. Wichtig sei in Sachen Waldverjüngung, dass Forst, Privatwaldbesitzer und Jäger zusammenwirkten, betonte Steier. Für die Privatwaldbesitzer gelte es, Holz zu machen, um das System Naturverjüngung am Laufen zu halten. Wenn man nichts unternehme, so provoziere man einen Wertverlust.

Informationsabend Ein Waldinformationsabend zum Thema „Waldbau im Klimawandel“ findet am Freitag, 31. Januar, um 19.30 Uhr im Kurhaus Bernau statt. Als Co-Referent wird Wolfgang Steier über das Thema „Privatwaldbewirtschaftung – eine besondere Herausforderung“ referieren.

Von Seiten der Jäger sei erforderlich, in den jagdlichen Bemühungen nicht nachzulassen. Den Erfahrungstausch mit den niederländischen Studenten bezeichnete Steiert als sehr wichtig, auch wenn, wie er sagte, die im Schwarzwald gemachten Erfahrungen nicht eins zu eins im Nachbarland umsetzbar seien.