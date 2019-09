von Ulrike Spiegelhalter

In diesen Spätsommertagen kann Bernau ein besonderes, ein goldenes Jubiläum feiern – vor 50 Jahren gewann die Gemeinde eine Goldplakette im Bundeswettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“ und darf sich „Golddorf“ nennen. Diesen Wettbewerb für Orte bis 3000 Einwohnern gibt es seit 1961 in zweijährigem Rhythmus, seit 2007 heißt er „Unser Dorf hat Zukunft“.

Ausgerichtet wurde der Wettbewerb vom Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forst in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Gemeindetag, dem Deutschen Landkreistag, dem Zentralausschuss der Deutschen Landwirtschaft und der Deutschen Gartenbaugesellschaft.

Die Goldplakette, die Bernau damals überreicht bekam. | Bild: Ulrike Spiegelhalter

Für Bernau begann der Wettbewerb bereits 1968: Bernau wurde Landessieger der Gruppe bäuerliche Gemeinden. Eine Delegation reiste mit dem damaligen Bürgermeister Albert Schmidt am 29. September 1968 nach Offenburg, wo im Rahmen der Oberrhein-Messe die Preisverleihung stattfand. Mit einer weiteren Gemeinde aus Baden-Württemberg meldete das Landwirtschaftsministerium Bernau als Landessieger zum Bundeswettbewerb.

Kommission am 30. August 1969 in Bernau

Um sich vom Landessieger ein Bild zu machen, reiste am 30. August 1969 die Bundesprüfungskommission an. Zuvor waren alle geforderten Unterlagen, Lagepläne, Bebauungspläne, Fotos, Angaben über die Finanzkraft der Gemeinde und über den Strukturwandel an die den Wettbewerb organisierende Gartenbaugesellschaft übersandt worden.

Nachdem sich die Bundeskommission zur Besichtigung angemeldet hatte, halfen alle Bürger nach besten Kräften mit, das Ortsbild schön zu präsentieren, wobei man besonders auf einen prachtvollen Blumenschmuck an den Häusern bedacht war. Bürgermeister Albert Schmidt erzählte immer wieder, dass die Kommission überrascht war, dass in 900 Meter Höhe so prachtvolle Geranien und Petunien gedeihen. Überhaupt sei die Kommission sehr beeindruckt gewesen.

Abgestimmte Interessen zwischen Luftkurort und bäuerlicher Gemeinde

Bernau wurde bescheinigt, dass es hier gelungen sei, die Interessen eines Luftkurortes und die der bäuerlichen Gemeinde aufeinander abzustimmen. Doch gab der Bürgermeister im Gemeindemitteilungsblatt bekannt, dass auch kritische Stimmen zu hören waren, dass zum Beispiel einige Häuser nach außen hin noch etwas renovierungsbedürftig seien, dass auf eine dunkle Dacheindeckung geachtet werden solle und dass einige Zäune durch neue ersetzt werden sollten. Doch sei Bernau auf dem besten Weg, ein schönes Dorf zu werden.

Riesengroß war dann die Freude über die Mitteilung, dass Bernau Bundessieger im Wettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“ geworden ist – 1969 als einzige Gemeinde in Baden-Württemberg. 3932 Gemeinden hatten sich an dem Wettbewerb beteiligt, von denen 28 eine Gold-, Silber- oder Bronzeplakette erhielten. Ein erstes Glückwunschschreiben kam vom Präsidenten der Gartenbaugesellschaft Graf Lennart Bernadotte mit der Feststellung: „Sie und ihre Mitbürger haben dokumentiert, dass Sie zur Elite der ländlichen Gemeinden der Bundesrepublik gehören.“

Aufwendige öffentliche Gemeinschaftsanlagen

Im offiziellen Abschlussbericht heißt es auszugsweise: „Das weiträumige Gemeindeareal mit 10 Ortsteilen umfasst ein landschaftlich reizvolles Hochtal im südlichen Schwarzwald. Aufwendig sind die öffentlichen Gemeinschaftsanlagen der Infrastruktur. Freilich bedarf es noch weiterhin wirksamer Bedarfszuweisungen. Für jeden Fachmann und Kurgast ist erkennbar, in welchem Tempo die Umschichtung von Landwirtschaft und Handwerk auf Gewerbe und Fremdenverkehr vorgenommen wird. Im Gegensatz zu Gemeinden in benachbarten Tälern des Feldberggebietes gelang es hier, das Grünland befriedigend durch einige Mittelbetriebe und eine Fülle von Kleinsthöfen zu nutzen.

Seit 50 Jahren trägt Bernau den Titel „Golddorf“. | Bild: Patrick Seeger

Man ist bedacht, die Freiflächen weiterhin offen zu halten durch kommunale Beweidung. Das Dorf Bernau hat Zukunft. Alle Leistungen werden in einem Hochtal des Schwarzwaldes erbracht, dessen Fröste, Stürme und Niederschläge der Verschönerung des Ortes mit Blumen und Zierpflanzen enge Grenzen setzen.“

Kinderspielzeug für den Bundespräsidenten

Die Überreichung der Goldplakette fand am 21. November 1969 in der Stadthalle von Bad Godesberg statt. Mit Bürgermeister Albert Schmidt waren der Musikverein Bernau, die Trachtengruppe und Gemeinderäte in die damalige Bundeshauptstadt gereist, um vom Bundespräsidenten Gustav Heinemann die Auszeichnung in Empfang zu nehmen. Als Gastgeschenk hatte man aus Bernau eine Truhe voll Kinderspielzeug mitgenommen, das dem Bundespräsidenten große Freude bereitete.

Unter den fast 4000 Dorfgemeinschaften, die sich 1969 am Wettbewerb beteiligt hatten, waren auch die siegreichen Gemeinden Seppenrade im Münsterland und Marienberghausen im Oberbergischen Land, mit denen viele Jahre freundschaftliche Beziehungen bestanden. Nach zehn Jahren traf man sich im Jahr 1979 wieder in Seppenrade mit Bürgermeister Albert Schmidt. Zum 15-jährigen Bestehen kamen die Golddörfer aus Nordrhein-Westfalen und gestalteten das Festprogramm mit. Beim 51. Thoma-Tag 1999 wurde kurz an Bernau – 30 Jahre Golddorf – erinnert, seitdem ist es mit den Jubiläumsfeiern ruhiger geworden.